Ing Groep: Gewinn verdoppelt, Aussichten durchwachsen - was nun?

Startet die Aktie der ING Groep gleich wieder durch?

Ing Groep (INGA) - ISIN NL0011821202

Nachfrage nach Krediten könnte steigen und das Geschäft der Ing Groep ankurbeln!

Rückblick

Die Ing-Groep-Aktie legte im vergangenen Halbjahr über 21 Prozent zu. Das Wertpapier konnte das Gap Down nach den durchwachsenen Zahlen zum 4. Quartal zwischenzeitlich wieder schließen und einen Aufwärtstrend formieren. Das Allzeithoch aus dem Jahr 2018 ist noch etwas entfernt. Bei aktuellen Rücksetzer müssen wir den Gesamtmarkt im Auge behalten. Angesichts der geopolitischen Situation sind weitere Rückschläge gut möglich.

Ing-Groep-Aktie: Chart vom 16.04.2024, Kürzel: INGA, Kurs: 14.708 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wünschenswert wäre eine Stabilisierung auf dem aktuellen Kursniveau vor dem Triggern. Ein Schließen der Kurslücke zwischen den letzten beiden Tageskerzen wäre ein bullisches Signal, so dass wir das Pivot-Hoch vom 10. April wieder ansteuern könnten.

Mögliches bärisches Szenario

Allzu tief unter das Tief vom Dienstag sollte die Aktie nicht mehr fallen, zumal es an einer soliden Unterstützung fehlt. Falls dies dennoch passiert, müssten wir uns neu orientieren. Die insgesamt positive Einstellung zur Ing Groep bleibt erhalten.

Meinung: Ursache des Kursrückgangs war der schlechte Ausblick. Trotz einer Gewinnverdopplung in 2023 war das Management eher verhalten und hält auch einen Gewinnrückgang im laufenden Jahr für möglich. Das nierländische Bankhaus ist stark vom Kreditgeschäft abhängig und erwartet Einbußen bei den abzusehenden Leitzinssenkungen. Es könnte aber auch die Nachfrage nach Krediten steigen und so gegenteilige Effekte auslösen. Solange sich das Wertpapier im Aufwärtstrend hält und die Stimmung am Markt wieder etwas besser ist, kommt die Aktie für Long Trades infrage.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 49.90 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 136.97 Mio. EUR

Meine Meinung zu Ing Groep ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/fintech-versicherung-banken/ing-group-nettogewinn-verdoppelt-aktie-verliert-fast-neun-prozent-20349267.html

Veröffentlichungsdatum: 16.04.2024

