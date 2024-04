Berlin (ots) -Der ehemalige Vizekanzler und SPD-Parteivorsitzende Franz Müntefering warnt vor einem Wahlsieg der AfD und appelliert an die anderen Parteien, zusammenzustehen. "Es wird 2025 sehr darauf ankommen, dass alle demokratischen Parteien sich unterhalten und sagen: Wir werden gemeinsam verhindern, dass diese rechten Neonazis hier in Deutschland Macht gewinnen" sagte Müntefering in der ARD-Talksendung "maischberger". Der SPD-Politiker mahnte: "Die Gefahr ist groß und deshalb muss an der Stelle gekämpft werden".Der 84-jährige forderte insbesondere die Menschen seiner Generation auf, bei den kommenden Wahlen ein Zeichen zu setzen: "Wir Alten, wir wissen noch, was werden kann aus solcher Nazizeit, aus solchen Attitüden. Und deshalb müssen wir Alten auch mitkämpfen und auch mitabstimmen, dafür dass die Demokratie in Deutschland gefestigt bleibt", sagte Müntefering. "Diese Welt wird nur bleiben und wir auch in unserer Demokratie, wenn wir wissen, alle Menschen sind gleich viel wert.""maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5759103