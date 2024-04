Trotz der besorgniserregenden Neuigkeiten vom Wochenende zeigte der DAX sich am Montag recht robust und konnte erneut über die Marke bei 18.000 Punkten steigen. An der Wall Street fiel die Stimmung schon schlechter aus und die Märkte wurden beherrscht von roten Vorzeichen. Richtig gute Stimmung will sich aktuell nicht mehr breitmachen.Anzeige:Zu den Verlierern zählte im gestrigen Handel die Aktie von TUI (DE000TUAG505), die sich mit Verlusten von nicht ganz zwei Prozent wieder näher in Richtung 7 Euro bewegte. 7,20 Euro standen per Handelsschluss noch auf dem ...

