Vancouver (British Columbia), 16. April 2024 / IRW-Press / Carbon Done Right Developments Inc. ("Carbon Done Right" oder das "Unternehmen") (TSX-V: KLX) (FWB: Q1C), ein führender Anbieter von hochwertigen Emissionszertifikaten, die ausschließlich aus Aufforstungs- und Wiederaufforstungsprojekten stammen, die vom Unternehmen und dessen Stakeholdern entwickelt wurden und sich in deren Besitz befinden, freut sich, den Abschluss aller Meilensteine bekannt zu geben, die für die vierte Auszahlung im Rahmen des am 14. Juni 2023 bekannt gegebenen Vorverkaufsabkommens mit BP Carbon Trading Ltd erforderlich sind. Der nächste Meilenstein für eine weitere Auszahlung ist in den nächsten vier Wochen fällig.

James Tansey, CEO von Carbon Done Right, erklärte dazu wie folgt: "Dieser vierte Meilenstein demonstriert die anhaltenden Fortschritte bei diesem Projekt von kritischer Bedeutung. Die Sanierungsstandorte konzentrieren sich auf aufgegebene Flächen in Sierra Leone und bieten den kleinen Grundbesitzern in diesen Kommunen direktes Einkommen und langfristigen Nutzen in Form von Ertragsbeteiligungen. Das Projekt veranschaulicht ferner ein Modell für eine groß angelegte Wiederansiedlung einheimischer Arten, und diese beginnt, eine jahrzehntelange Schädigung des Klimas durch Entwaldung wieder rückgängig zu machen. Die Wiederherstellung der Fähigkeit der Natur, Kohlenstoff zu binden, ist eine zentrale Strategie, um Klimaveränderungen umzukehren und ihnen vorzubeugen. Das Team vor Ort ist damit beschäftigt, die Pflanzsaison 2024 vorzubereiten, und wir gehen davon aus, dass wir weitere degradierte Flächen im Umfang von bis zu 2.000 ha mit einheimischen Baumarten bepflanzen werden."

- Am 3. April 2024 erhielt das Unternehmen eine Anfrage der Zeitung The Times im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in Westafrika und einen möglichen Medienbeitrag, den diese veröffentlichen wollte. Das Unternehmen kommuniziert mit der Zeitung in offener und transparenter Weise und liefert detaillierte Antworten und Kontextinformationen. Einige der gestellten Fragen lassen darauf schließen, dass viele der von der Zeitung zusammengestellten Informationen ungenau oder unvollständig sind oder auf Missverständnissen hinsichtlich der Geschäftstätigkeit des Unternehmens basieren, wozu das Unternehmen klar und detailliert Stellung bezog.

- Das zugrunde liegende Projekt in Sierra Leone wurde von Investoren, dem Rechtsteam, dem vom AIM eingesetzten Berater (AIM Nominated Adviser), einem im Vereinigten Königreich angesiedelten Geldgeber und von Ecosecurities umfassend geprüft. Außerdem wurde der Rechtsstatus der Konzessionen von einer unabhängigen Anwaltskanzlei in Sierra Leone bestätigt.

- Die grundbesitzenden Familien werden durch Namati, eine internationale Nichtregierungsorganisation mit langjähriger Präsenz in Sierra Leone, vertreten, welche gewährleistet, dass die Rechte der Grundbesitzer im Rahmen des Grundstücks-Pachtprozesses unter Anwendung eines selbstbestimmten Entscheidungsfindungsprozesses (Free Prior and Informed Consent, FPIC) gewahrt bleiben. Das Unternehmen setzt seine konstruktive Kommunikation mit den NGO in dem Gebiet fort.

- Das Unternehmen entwickelt außerdem eine neue Technologieplattform namens Treecounter, die eine noch nie dagewesene Transparenz und Rückverfolgbarkeit für Sanierungsprojekte bietet, indem sie Kleinbauern mit einem System verbindet, das sicherstellen soll, dass der aus dem Verkauf von Emissionszertifikaten geschaffene Wert gerecht mit den Familien der Landbesitzer geteilt wird.

Das Unternehmen entwickelt das umfassendes Wiederaufforstungsprojekt in Sierra Leone auf einer Fläche von zunächst 5.000 ha mit dem Ziel, dieses um zusätzliche 20.000 ha zu erweitern. Das Projektgebiet von zunächst 5.000 ha kann über einen Zeitraum von 30 Jahren validierte und verifizierte Verra-Emissionszertifikate für bis zu 1,7 Millionen t erzeugen. Der Gesamtbetrag des Vorabkaufs wird durch die Lieferung von validierten und verifizierten Emissionszertifikaten an den Vorabkäufer zurückgezahlt.

Über Carbon Done Right

Carbon Done Right ist Eigentümer und Betreiber von naturbasierten Kohlenstoffaktiva, der die steigende Nachfrage nach Emissionszertifikaten von Unternehmen bedient, die ihre Ziele in puncto Klimaneutralität erreichen möchten. Das Unternehmen erreicht dies, indem es in die Erforschung, die Renaturierung und die Pflege von Land- und Meeressystemen investiert, die entweder geschützt werden können, um die Bindung von Treibhausgasen zu verbessern, oder von einem degradierten Status zu voll produktiven Ökosystemen wiederhergestellt werden können. Die Leidenschaft des Unternehmens für den Umweltschutz und seine solide Pipeline an Projekten mit Emissionszertifikaten machen es zu einem vertrauenswürdigen Partner der weltweit größten Käufer von Emissionszertifikaten im Kampf gegen den Klimawandel. Carbon Done Right setzt Risikokapital im Rahmen unterschiedlicher Abkommen (einschließlich Kooperations-, Abtretungs- und Produktionsbeteiligungsabkommen) mit staatlichem Engagement in unterschiedlichen geeigneten Rechtsprechungen weltweit ein, darunter Sierra Leone, Yucatan, Guyana und Surinam.

Für das Board of Directors:

"James Tansey"

James Tansey

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Carbon Done Right Developments Inc.

James Tansey, Chief Executive Officer

E-Mail: mailto:james.tansey@klimatx.com

http://www.CarbonDoneRight.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie "kann", "sollte", "prognostiziert", "wird", "beabsichtigt", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu identifizieren. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen über das Angebot oder die laufenden Geschäfte des Unternehmens. Carbon Done Right weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren, Annahmen und Erwartungen beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Carbon Done Right liegen, einschließlich der Erwartungen und Annahmen in Bezug auf das Unternehmen und den Bedarf des Unternehmens an zusätzlichem Kapital durch Finanzierungen sowie das Risiko, dass solche Mittel nicht aufgebracht werden können. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Carbon Done Right liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als vernünftig erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Carbon Done Right übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach dem Wertpapierrecht ausdrücklich erforderlich.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74270Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74270&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA14109M1023Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17988449-carbon-done-right-erhalt-vierter-auszahlung-finanzierung-renaturierungsprojekt-sierra-leone