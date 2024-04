FAIRFAX, Virginia, April 17, 2024gelten, sind am Freitagabend bei einer Gala in Las Vegas, Nevada, USA, in Anwesenheit von mehr als 400 Führungskräften aus der ganzen Welt bekanntgegeben worden.



Die vollständige Liste der Gewinner der Stevie-Auszeichnungen in den jeweiligen Kategorien ist verfügbar unter http://www.StevieAwards.com/Sales .

Die 10 meistausgezeichneten Unternehmen bei den Stevie Awards 2024 für Vertrieb und Kundenservice wurden mit Grand Stevie Award-Trophäen ("Best in Show") ausgezeichnet. Die Nominierten konnten sich nicht direkt für die Grand Stevie Awards bewerben. Die Gewinner wurden anhand eines Punktesystems ermittelt, das auf der Gesamtzahl der gewonnenen Preise sowie der höchsten Durchschnittspunktzahl in ausgewählten Kategorien basiert.

DP DHL Worldwide war mit 13 goldenen, 18 silbernen und 14 bronzenen Stevie Awards das am meisten ausgezeichnete Unternehmen in diesem Jahr und erhielt die erstplatzierte Grand Stevie Award-Trophäe. In absteigender Reihenfolge wurden die folgenden Unternehmen bei den Stevie Awards 2024 für Vertrieb und Kundenservice im eigenen Namen und/oder im Namen ihrer Kunden mit den Grand Stevie Award-Trophäen ausgezeichnet. Den neunten Platz teilen sich Toco Warranty und Purpol Marketing Limited.

DP DHL (weltweit), 96 Punkte IBM (Armonk, NY USA), 64 Punkte Support Services Group, Inc. (Waco, TX USA), 49 Punkte Allianz Services Pvt Ltd (Trivandrum, Kerala, Indien), 39 Punkte Sales Partnerships, Inc. (Broomfield, CO USA), 38,5 Punkte UPMC Health Plan (Pittsburgh, PA USA), 31 Punkte Blackhawk Network (Pleasanton, CA USA), 26 Punkte VIZIO Inc. (Irvine, CA USA), 22 Punkte Toco Warranty (Los Angeles, CA USA), 19 Punkte

Purpol Marketing Limited (Chippenham, Vereinigtes Königreich), 19 Punkte



Weitere bemerkenswerte Gewinner mit drei goldenen Stevie Awards sind Alight Solutions (Lincolnshire, IL USA), Optum (Eden Prairie, MN USA) und WNS (Holdings) Limited (Mumbai, Indien).

Zu den Unternehmen, die eine Kombination aus fünf oder mehr Gold-, Silber- oder Bronze-Stevie Awards erhielten, gehören TransPerfect Translations, New York, NY USA (acht), VMware (Broadcom) Palo Alto, CA USA (sieben), Intuit, Toronto, Kanada (sieben), Avetta, Lehi, UT USA (sieben), SAP, weltweit (sieben), ValueSelling Associates, Inc, Carlsbad, CA USA (sechs), Element Electronics, Winnsboro, SC USA (sechs), Voya Financial, New York, NY USA (sechs), CivicPlus, Manhattan, KS USA (fünf), Capital Rx, New York, NY USA (fünf), Datasite, Minneapolis, MN USA (fünf), Inspiro, Makati City, Philippinen (fünf), Loveholidays, London, Vereinigtes Königreich (fünf), OpenGov, San Francisco, CA USA (fünf), QNB Finansbank, Istanbul, Türkei (fünf) und Qualitest Group, Bridgewater, NJ USA (fünf).

Mehr als 2.300 Nominierungen von Organisationen aller Größen und aus nahezu allen Branchen wurden für den diesjährigen Wettbewerb bewertet. Die Gewinner wurden anhand der Durchschnittsnoten von mehr als 200 Fachleuten weltweit in sieben spezialisierten Bewertungskommissionen ermittelt.

Einreichungen wurden unter anderem in über 60 Kategorien für Leistungen im Bereich Kundenservice und Contact Center, darunter Contact Center of the Year, Award for Innovation in Customer Service und Customer Service Department of the Year; 60 Kategorien für Leistungen in den Bereichen Vertrieb und Geschäftsentwicklung - von Sales Director of the Year über Sales Training Practice of the Year bis hin zu Achievement in Sales Automation - sowie Kategorien zur Anerkennung neuer Produkte und Dienstleistungen und Lösungsanbieter angenommen.

Die Gewinner in einer besonderen Kategorie, dem Sales Partnerships Ethics in Sales Award, wurden bei der Zeremonie am 12. April ebenfalls bekanntgegeben und ausgezeichnet. Mit dieser Auszeichnung werden Unternehmen für vorbildliche Praktiken und Leistungen bei der Umsetzung höchster ethischer Standards in der Vertriebsbranche gewürdigt. Integrity Solutions aus Nashville, TN USA, ist der Gold Stevie-Gewinner in dieser Kategorie. Die Silber-Gewinner sind Better Way Health (Kennesaw, GA USA), Stateside Affairs (Manasquan, NJ USA) und Desiderate (New South Wales, Australien). Bronze Stevie-Gewinner sind Alright Retiree Health Solutions (Chicago, IL USA), Belkins (Dover, DE USA), Rootstack (Panama), Shell International Aviation (Makati, Philippinen), TCN (St. George, UT USA) und Yuksekbilgili Egitim & Danismanli (Istanbul, Türkei).

Die Gewinner der People's Choice Stevie® Awards 2024 für den besten Kundenservice, die am 4. April bekanntgegeben wurden, wurden ebenfalls auf der Preisverleihungsgala am 12. April geehrt. Die Gewinner des People's Choice Stevie Award erhalten den begehrten kristallenen People's Choice Stevie Award, der durch eine weltweite öffentliche Abstimmung ermittelt wird.

Die Präsentationen wurden live über Vimeo übertragen und sind online abrufbar .

Nominierungen für die 2025er-Ausgabe der Stevie Awards für Vertrieb und Kundenservice werden ab Juli dieses Jahres angenommen. Das Teilnahmekit kann hier angefordert werden: http://www.StevieAwards.com/Sales .

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden in neun Programmen verliehen: die Stevie Awards für den asiatisch-pazifischen Raum, die Stevie Awards für Deutschland, die Stevie Awards für den Nahen Osten und Nordafrika, die American Business Awards®, die International Business Awards®, die Stevie Awards für großartige Arbeitgeber, die Stevie Awards für Frauen in der Wirtschaft, die Stevie Awards für Vertrieb und Kundenservice und die neuen Stevie Awards für herausragende Leistungen im Bereich Technologie. Die Stevie Awards verzeichnen jährlich mehr als 12.000 Nominierungen von Unternehmen aus mehr als 70 Ländern. Die Stevies ehren Unternehmen aller Arten und Größen sowie die dahinterstehenden Menschen, indem sie herausragende Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt auszeichnen. Weitere Informationen zu den Stevie Awards finden Sie unter http://www.StevieAwards.com .

Zu den Sponsoren der 18. jährlichen Stevie Awards für Vertrieb und Kundenservice gehören Sales Partnerships, Inc., Support Services Group, Inc. und ValueSelling Associates, Inc.

