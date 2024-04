Fast eine halbe Milliarde Dollar investiert: Wal deckt sich mit Bitcoin ein

Die Euphorie auf dem Kryptomarkt ist vorerst vorüber. Nach einem kontinuierlichen Anstieg des Bitcoin-Preises über sieben Monate, der seinen Höhepunkt bei fast 74.000 Dollar erreichte, zeigt sich nun ein anderes Bild. Eine Korrektur um 20 % hat den Preis von Bitcoin bis auf 60.000 Dollar sinken lassen, und die Erholung der führenden Kryptowährung nach Marktkapitalisierung gestaltet sich seither zäh. Während der Großteil der Anleger dazu neigt, bei steigenden Preisen zu kaufen und während Korrekturen in Panik zu verkaufen, nutzte ein Wal die Gelegenheit für einen günstigen Einstieg.

496 Millionen Dollar investiert

Ob Aktien oder Kryptowährungen, an den Finanzmärkten lassen sich viele von der FOMO (Fear of Missing Out - die Angst, etwas zu verpassen) treiben und kaufen auf dem Höhepunkt, angezogen von der allgemeinen Euphorie. Doch solche Hochphasen enden unweigerlich früher oder später mit einer Korrektur, in der dann viele aus Angst vor größeren Verlusten ihre Anteile mit Verlust verkaufen. Die meisten Anleger machen ihre Verluste weniger durch langfristig schlechte Performance ihrer Anlagen als durch emotionale und daraus resultierende fehlerhafte Entscheidungen. Ein Wal hat offenbar kein Problem damit, während einer Korrektur einzusteigen, wie sein heutiger Kauf von Bitcoin im Wert von fast einer halben Milliarde Dollar gezeigt hat.

While you are scared, someone just bought $496 million worth of Bitcoin from Coinbase pic.twitter.com/fgtyGFvED0 - Vivek (@Vivek4real_) April 16, 2024

Transaktionen dieser Größenordnung sind am Kryptomarkt selten. Selbst die Betreiber der Spot Bitcoin ETFs in den USA tätigen nicht oft Käufe in dieser Höhe wie der unbekannte Investor. Solche Großkäufe werfen stets die Frage auf, ob Insiderwissen im Spiel ist, denn sonst würde man vermuten, dass derartige Investitionen über einen längeren Zeitraum verteilt und nicht in einer einzigen, großen Transaktion getätigt werden würden.

Natürlich besteht kurz vor dem Halving auch die Möglichkeit, dass sich Investoren strategisch für die erwartete Rallye positionieren, die darauf folgen soll. Experten prognostizieren, dass der Bitcoin-Preis durch das bevorstehende Halving in den nächsten 18 Monaten beträchtlich ansteigen wird. Von diesem Aufschwung dürften nicht nur Bitcoin, sondern auch viele Altcoins profitieren, die teilweise sogar noch höhere Renditen versprechen. Aktuell zieht besonders der neue 99Bitcoins ($99BTC) vermehrt Investoren an.

Nachfrage nach 99Bitcoins explodiert

99Bitcoins ist vielen, die sich mit Kryptowährungen befassen, ein Begriff. Die Plattform liefert seit Jahren Inhalte, die Anfängern den Einstieg in den digitalen Währungsmarkt erleichtern sollen und hat nicht nur einen Youtube-Kanal mit über 700.000 Abonnenten aufgebaut, sondern auch eine enorme Reichweite in den Sozialen Medien. 99Bitcoins ist inzwischen eine starke Marke im Krypto-Universum, weshalb die Ankündigung eines eigenen Coins sich auch schnell unter Anlegern verbreitet hat. Innerhalb kürzester Zeit hat der neue $99BTC, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist, fast 400.000 Dollar umgesetzt.

(99Bitcoins Token-Vorverkauf - Quelle: 99Bitcoins Website)

Der $99BTC-Token verschafft Anlegern exklusiven Zugang zu spezifischen Bildungsinhalten und Handelssignalen der Plattform und bietet zudem eine attraktive Staking-Option. Diese ermöglicht es Token-Inhabern, überdurchschnittliche Erträge in Form von zusätzlichen Token zu erzielen. Die jährliche Rendite (APY) variiert je nach Größe des Staking Pools und ist deshalb insbesondere in der Anfangsphase sehr hoch, was dazu geführt hat, dass bereits ein hoher Anteil der ausgegebenen Token in den Staking Pool eingebracht wurde.

Dies führt zu einer Verringerung des Angebots an frei verfügbaren Coins bei der Markteinführung, da gestakte Token beim Handelsstart nicht sofort verkauft werden können und dementsprechend erwarten Experten einen raschen und markanten Anstieg des Preises nach dem Launch. Optimistische Prognosen, die einen Anstieg des Kurses auf mehr als das Zehnfache des aktuellen Vorverkaufspreises voraussagen, wurden bereits von zahlreichen Analysten ausgesprochen. Zudem wird der Preis während des Vorverkaufs mehrmals angehoben, wodurch frühe Käufer bis zum Listing an den Kryptobörsen schon einen Buchgewinn mitnehmen können, der anschließend noch viel höher ausfallen könnte.

