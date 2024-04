Business-Workstations der nächsten Generation mit KI-Funktionen für anspruchsvollste moderne Arbeitsplätze

Lenovo hat eine Auswahl an ThinkCentre Desktops vorgestellt, die von AMD Ryzen PRO 8000 Desktop-Prozessoren mit bis zu 16 TOPS (Billionen Rechenoperationen pro Sekunde) integrierter NPU-Fähigkeit angetrieben werden und eigens für die Verarbeitung von KI-Workloads ausgelegt sind, darunter das Performance-orientierte ThinkCentre M75t Gen 5, das flexible ThinkCentre M75s Gen 5 und das kompakte ThinkCentre M75q Gen 5. Die Desktop-Produktfamilie ThinkCentre M75 Gen 5 wurde entwickelt, um die vielfältigen Anforderungen moderner Unternehmen zu erfüllen. Sie schöpft die KI-Fähigkeiten ihrer Komponenten aus und optimiert zugleich die Energieeffizienz, um beeindruckende Ergebnisse zu erzielen.

"Die Ära der KI-PCs hat begonnen, und wir bei Lenovo haben uns dazu entschieden, diese neuen Möglichkeiten zu erschließen", so Sanjeev Menon, Vice President und General Manager, Worldwide Desktop Business in Intelligent Devices Group, Lenovo. "Die Anforderungen an Unternehmen, KI in ihre Abläufe zu integrieren, wachsen kontinuierlich. Unsere ThinkCentre M75 Desktops mit robuster und stabiler Stromversorgung und der Möglichkeit, Komponenten bei Bedarf nachzurüsten, den Speicher zu erweitern und das Wärmemanagement zu optimieren, ist die perfekte Wahl, um die Produktivität mithilfe von KI ohne große Investitionen zu steigern. Lenovo und AMD pflegen eine langjährige Partnerschaft, die auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet ist, unseren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Anwender von der verbesserten Performance unserer neuen Desktops begeistert sein werden."

KI-beschleunigte Performance

Die für Multitasking konzipierten Desktop-Rechner ThinkCentre M75t Gen 5 im Tower-Gehäuse und ThinkCentre M75s Gen 5 im platzsparenden Formfaktor liefern KI-beschleunigte Leistung, die von einem AMD Ryzen PRO 8000 Desktop-Prozessor bereitgestellt wird. Kombiniert mit einer integrierten Grafikkarte mit AMD RDNA 3-Technologie, bis zu 64 GB DDR5 (5600 MHz) Arbeitsspeicher und bis zu 2 TB Gen4 SSD-Speicher1 bieten beide Desktops eine überragende Verarbeitungsgeschwindigkeit, die sie zur perfekten Wahl für tägliche geschäftliche Aufgaben wie Surfen, Office, E-Mail, Medien und mehr machen, und um selbst datenintensivste Aufgaben zu bewältigen.

Die intelligenten und effizienten ThinkCentre M75t Gen 5 und ThinkCentre M75s Gen 5 Desktops werden dank der Lenovo KI-Funktionen auf Chipebene noch dynamischer. Diese Funktionen umfassen die Priorisierung der Energienutzung, um bestimmten Anwendungen bei Bedarf Energie zuzuteilen, und einen KI-gestützten Lüfter, der die Lüftergeschwindigkeit optimiert, damit das System bei einem möglichst niedrigen Geräuschpegel kühl bleibt. Mit den KI-Funktionen von Lenovo maximieren die Desktops die Leistung einer Video-Rendering-Software für Content-Ersteller, erhöhen die Lüftergeschwindigkeit bei intensiven Coding-Sessions und sorgen für eine ausgeglichene Softwareperformance beim Multitasking. Während des Multitasking lernen KI-Funktionen kontinuierlich dazu und machen das Gerät so zu einem intelligenteren und effizienteren Arbeitsgerät.

Für Unternehmen, die Erweiterungsmöglichkeiten benötigen, bieten beide Desktops einen flexiblen Erweiterungssteckplatz für zusätzliche Hardware, neun USB-Anschlüsse für unkomplizierte Konnektivität und die Möglichkeit, bis zu vier unabhängige kompatible Displays anzuschließen. Content-Ersteller, Ingenieure, Künstler und alle, die auf zusätzliche Grafikoptionen Wert legen, werden die Möglichkeit des ThinkCentre M75t Gen 5 Tower-Desktops schätzen, entweder eine AMD Radeon RX 550 4G oder eine AMD Radeon RX 6600LE Grafikkarte aufzunehmen.

Kompakte Leistung

Der ThinkCentre M75q Gen 5 ist kompakt genug, um in einen Schuhkarton zu passen. Ein kleiner Desktop mit ausgewachsener Performance, der in praktisch jede Umgebung passt, ganz gleich ob Bankwesen, Gesundheitssektor oder Einzelhandel. Mit einem AMD Ryzen 7 PRO 8700GE-Desktop-Prozessor, integrierter Grafik mit AMD RDNA 3-Technologie und bis zu 64 GB Dual-Channel-DDR5 (5200 MHz)-Speicher1 bietet dieser Desktop-PC Leistung für höchste Anforderungen und ist zugleich klein genug, um sich hinter einem Monitor zu verstecken.

Trotz seiner kompakten Größe ist das ThinkCentre M75q Gen 5 erweiterbar, anpassbar und problemlos aufrüstbar. Er unterstützt sieben USB-Anschlüsse, verfügt über zwei Gen 4-SSDs, bietet integrierte Treiberunterstützung für ältere Betriebssysteme, erlaubt den Anschluss von drei kompatiblen Bildschirmen und bietet einen werkzeuglosen Zugriff auf das SSD- und Speichermodul für eine einfache Erweiterung bei Bedarf (Karten separat erhältlich). In Umgebungen mit besonders geringem Platzangebot kann das ThinkCentre M75q Gen 5 mithilfe einer universellen VESA-Halterung befestigt werden, um noch weniger Platz zu beanspruchen.

Mehr Vertrauen und Sicherheit

Die Desktops der ThinkCentre M75 Gen 5 Familie bieten nicht nur zuverlässige Leistung, sondern sind auch für den optionalen Lenovo Premier Support Plus Service qualifiziert, der rund um die Uhr und an 7 Tagen die Woche für Sicherheit sorgt. Lösen Sie Probleme umgehend mit einem unkomplizierten Break/Fix-Supportmodell und kontaktieren Sie die Experten von Lenovo, um Fehler über eine Remote-Verbindung zu beheben und so die Produktivität und Langlebigkeit des Geräts zu erhöhen. Erhalten Sie proaktive und präventive Warnmeldungen, bevor Probleme auftreten. Nutzen Sie den Service vor Ort am folgenden Arbeitstag und der Priorisierung von Ersatzteilen. Profitieren Sie vom Schutz vor Unfallschäden, etwa bei verschütteten Getränken, und vielem mehr.

Als zusätzliche Sicherheit sind die Desktops als Secured-Core PCs ausgelegt, die über den Microsoft Pluton-Sicherheitsprozessor verfügen und die höchste Stufe des Windows-Schutzes bieten. Als Windows Secured-Core PCs sollen die ThinkCentre M75 Gen 5 Desktops physische Angriffe abwehren, Schutz bis zur Firmware-Ebene bieten und zusätzliche Sicherheit selbst für sensibelste Daten bereitstellen.

Unterstützt werden die Desktops von Lenovo ThinkShield, einer umfassenden End-to-End-Sicherheitslösung, die Hardware und Software kombiniert, um Ihre Daten umfassend zu schützen. Sie verfügt über einen dTPM 2.0-Chip, der Passwörter und Daten verschlüsselt, einen BIOS-basierten Smart-USB-Schutz und eine individuelle USB-Port-Deaktivierung, um unbefugte Zugriffe über Peripheriegeräte zu verhindern, und vieles mehr. Die ThinkCentre M75 Gen 5 Desktops bieten Unternehmen alle Voraussetzungen, um ungehindert zu innovieren und die Vorteile der künstlichen Intelligenz zu nutzen mit der Gewissheit, dass ihre Daten und Informationen jederzeit geschützt sind.

Lenovos Anstrengungen für Nachhaltigkeit2 spiegeln sich auch in der Produktreihe der ThinkCentre M75 Gen 5 Desktops wider: Jedes System besteht zu 85 (Gehäuse) und 95 (Tastatur und Maus) aus PCC-Kunststoff (Post-Consumer Content). Zudem besteht die Verpackung des ThinkCentre M75 Gen 5 Desktops aus einer thermischen Hülle und einer Tasche, die zu 30 aus OBP (Ocean-Bound Plastic) und FSC-Karton (Forest Stewardship Council®) hergestellt ist, bezogen aus nachhaltiger Forstwirtschaft und recyceltem Material.

Um die Leistungsfähigkeit der ThinkCentre M75 Gen 5 Desktops zu erhöhen, bietet Lenovo ein optionales Smart Cable für den unkomplizierten Anschluss von Peripheriegeräten, einem anderen Notebook oder Tablet über USB-A und USB-C. Über das Smart Cable können Benutzer zwei Geräte über eine einzige Tastatur, Maus oder ein Touchpad bedienen, Daten und Dokumente auf jedem Gerät bearbeiten und sogar Bildschirme gemeinsam nutzen.

Preise und Verfügbarkeit3

Das Lenovo ThinkCentre M75t Gen 5 wird nicht in Nordamerika erhältlich sein, sondern nur in ausgewählten Märkten weltweit.

Ab Mai 2024 wird das Lenovo ThinkCentre M75s Gen 5 zu einem voraussichtlichen Startpreis von 709 US-Dollar im Handel sein.

Das Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5 kann ab Juni 2024 zu einem voraussichtlichen Startpreis von 749 US-Dollar bestellt werden.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Jahresumsatz von 62 Milliarden US-Dollar und steht auf Platz 217 der Fortune Global 500. Das Unternehmen beschäftigt 77.000 Mitarbeiter weltweit und bedient jeden Tag Millionen von Kunden in 180 Märkten. Mit dem anspruchsvollen Ziel, intelligentere Technologien für alle bereitzustellen, baut Lenovo auf seinem Erfolg als weltgrößtes PC-Unternehmen auf und expandiert weiter in Wachstumsbereiche, die die Entwicklung der "neuen IT-Technologien" (Client, Edge, Cloud, Netzwerk und Intelligenz) vorantreiben, darunter Server, Speicher, Mobilgeräte, Software, Lösungen und Dienstleistungen. In Kombination mit den weltverändernden Innovationen von Lenovo schafft dieser Wandel eine integrativere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall. Lenovo ist an der Börse von Hongkong unter dem Namen Lenovo Group Limited (HKSE: 992)(ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://lenovo.com. Die neuesten Nachrichten finden Sie in unserem StoryHub.

