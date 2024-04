© Foto: Unsplash



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 00:30 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Q1-Umsatz 07:00 Uhr, Deutschland: Hella, Q1-Umsatz 07:00 Uhr, Niederlande: ASML Holding, Q1-Zahlen 07:20 Uhr, Schweden: Volvo AB, Q1-Zahlen 07:30 Uhr, Dänemark: Tryg, Q1-Zahlen 08:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Q2-Umsatz 09:00 Uhr, Italin: Ferrari, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Covestro, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Niederlande: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung 12:30 Uhr, Niederlande: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz 12:45 Uhr, USA: First Horizon, Q1-Zahlen 12:45 Uhr, USA: …