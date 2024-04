FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Xi Jinping und die Ukraine:

"China darf sich bislang zu den Gewinnern des Krieges gegen die Ukraine zählen. Deshalb war nicht überraschend, dass Xi Jinping gegenüber Bundeskanzler Olaf Scholz zwar eine friedliche Lösung befürwortete und sich sogar in allgemeinen Worten positiv über eine in der Schweiz geplante Friedenskonferenz äußerte, aber nach wie vor nicht bereit ist, die Ursache des Übels beim Namen zu nennen oder Putin gar in den Arm zu fallen. Eine scheinbar unabhängige russische Kolonie "Ukraine" wäre eine "friedliche Lösung", die China gefallen könnte. Da Russland sich de facto zu einer Rohstoffkolonie Chinas entwickelt hat, bedeutete dies letztlich eine Erweiterung der eigenen Einflusssphäre. Deshalb wird man Xi Jinping schwer von diesem Weg abbringen können. Bekenntnisse zum freien Handel kommen ihm deshalb locker über die Lippen."/nme/DP/nas