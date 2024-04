Zhengzhou, China (ots/PRNewswire) -Am 11. April fand in Huang Di's Heimatstadt die Gedenkfeier für den Vorfahren Huang Di in seinem Geburtsort statt. Das Fest findet jedes Jahr am dritten Tag des dritten Monats des chinesischen Mondkalenders in Zentralchina statt. Und dieses Jahr, 2024 wird speziell das Jiachen-Jahr genannt.Die Zeremonie stand unter dem Motto "Frieden, Eintracht und Harmonie - gemeinsame Wurzel, gemeinsamer Vorfahren und gemeinsamer Ursprung" und wurde von der Volksregierung der Provinz Henan, dem Henan-Komitee der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes, dem Büro für Taiwan-Angelegenheiten des Staatsrats, der Allchinesischen Föderation der zurückgekehrten Übersee-Chinesen, der Allchinesischen Föderation der Landsleute Taiwans und der Verein für die Yan -Huang-Kultur Chinas unterstützt.Chinesen aus aller Welt beteten den legendären Vorfahren Huang Di oder den Gelben Kaiser an, um für Chinas Wohlstand und die Weiterführung der alten chinesischen Zivilisationzu beten und der Welt Frieden und Harmonie zu wünschen.Die Zeremonie begann um 9:40 Uhr (UTC+8) mit einem Salutschuss, gefolgt von einer Reihe von Ritualen, darunter Blumenkorbopfer, Weihrauchverbrennung, Verbeugung, Gebetsverlesung, Singen, Anbetung durch Gesang und Tanz, Beten für China und für die Harmonie zwischen Natur und Mensch.Um 10:40 Uhr (UTC+8) wurde das Ende der Zeremonie verkündet, die von rund 5.000 Teilnehmern, darunter Vertreter aus allen Gesellschaftsschichten und fast 100 Pressefreunde, verfolgt wurde.Die große Gedenkveranstaltung ist nicht nur ein kulturelles Ereignis, sondern auch eine Plattform für die Zusammenarbeit zur Förderung einer gegenseitig nützlicher Entwicklung. Die Zeremonie fand parallel mit einer Förderungsveranstaltung für Geschäft und Investition statt, bei der eine Reihe von Zusammenarbeitsvereinbarungen unterzeichnet wurden.In China ist es seit Zeit der Frühling- und Herbstannalen und Zeit der Streitenden Reiche (770-221 v. Chr.) Tradition, den Gelben Kaiser zu verehren. Im Jahr 2008 wurde die Gedenkzeremonie in die nationale Liste des immateriellen Kulturerbes Chinas aufgenommen.Jedes Jahr feiern Chinesen auf der ganzen Welt, darunter in Hongkong, Macao und Taiwan, sowie in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Australien, zur Verehrung des Gelben Kaisers.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2385683/image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gedenkzeremonie-fur-den-vorfahren-huang-di--ein-segen-fur-die-nation-302118886.htmlPressekontakt:Huang Xuelai,Tel: +86-13981919120,email: 985568354@qq.comOriginal-Content von: Memorial Ceremony to Ancestor Huang Di in His Native Place, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169387/5759126