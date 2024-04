FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 17. April 2024



TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Hella, Q1-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

07:00 NLD: TomTom, Q1-Zahlen

07:15 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz

07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen

07:30 DNK: Tryg, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q2-Umsatz

09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung

10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung

10:00 NLD: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung

12:45 USA: First Horizon, Q1-Zahlen

12:45 USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen

13:00 NLD: KPN, Hauptversammlung

13:00 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen

16:00 USA: Spotify, Hauptversammlung

16:30 CHE: Geberit, Hauptversammlung

18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung

22:05 USA: Alcoa, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 3/24

08:00 GBR: Verbraucherpreise 3/24

08:00 GBR: Erzeugerpreise 3/24

09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/24 (endgültig)

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

DEU: Verkehrsministerkonferenz (VMK), Münster



DEU: Beginn internationale Fachmesse für Allgemeine Luftfahrt «Aero», Friedrichshafen

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

11:00 DEU: Auftakt-Pk zur Hannover Messe, Hannover



11:00 DEU: Online-Pk konjunkturelle Entwicklung im Großanlagenbau, Frankfurt

11:00 DEU: Bertelsmann Stiftung - Jahrespressekonferenz mit Jahresbericht 2023, Gütersloh

14:00 DEU: Auftakt des dreitägigen Ludwig-Erhard-Gipfels u.a. + 14.25 Eröffnung durch Schirmherr und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) + 14.45 Rede des britischen Handelsministers Greg Hands + 16.20 Talkrunde mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) + 17.00 Talkrunde mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP)

17:00 DEU: Jahresempfang des Bundesverbandes «Der Mittelstand. BVMW e.V. der Wirtschaftsregion Berlin - Brandenburg 2024», Potsdam

ITA: Treffen der G7-Außenminister, Capri



USA: Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington + 15.00 Fiscal Monitor



DEU/CHN: Bundeskanzler Olaf Scholz kehrt nach China-Reise nach Berlin zurück °





