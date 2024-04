Dogeverse explodiert auf 6 Mio. $: Nächster 100x Meme-Coin?

Die Dynamik bleibt hoch und Dogeverse erreicht mittlerweile den nächsten Meilenstein. Obgleich sich der Kryptomarkt in den letzten Tagen durchwachsen entwickelte, gibt es partiell bei Meme-Coins sogar relative Stärke. Ein gutes Beispiel ist der Presale von Dogeverse, der die Erwartungen wohl deutlich übertrifft.

Denn in etwas mehr als einer Woche konnte der Vorverkauf über 6 Millionen US-Dollar erlösen und profitiert hier von einem starken Fundament. Dogeverse geht viral, der erfolgreiche Presale könnte erst der Anfang sein. Doch hat Dogeverse wirklich 100x Potenzial?

Dogeverse - Meme-Coin auf sechs verschiedenen Blockchains

Dogeverse ist ein neuer Meme-Coin und hebt sich durch seine Multichain-Kompatibilität hervor. Der Token läuft auf verschiedenen etablierten Blockchains wie Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche und Base. Diese Multichain-Fähigkeit erweitert signifikant die Reichweite potenzieller Käufer und ermöglicht eine Präsenz auf mehreren Märkten gleichzeitig. Durch die Interoperabilität zwischen verschiedenen Netzwerken kann Dogeverse von einer gesteigerten Liquidität profitieren, was nicht nur den Handel erleichtert, sondern auch die Bewertung des Tokens erhöhen kann. Die breite Verfügbarkeit fördert zudem ein starkes Gemeinschaftsgefühl unter den Investoren. Zusätzlich bietet Dogeverse praktische Vorteile, wie das Staking auf Ethereum, das passive Einkünfte generiert. Die Kombination aus Zugänglichkeit, einer engagierten Community und finanziellen Anreizen macht Dogeverse zu einem spannenden Meme-Coin im Jahr 2024.

Dogeverse geht viral: Krypto-Experten setzen auf Meme-Coin

Die Präsenz und positive Berichterstattung auf Krypto-bezogenen YouTube-Kanälen spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg neuer Coins. Durch die Erwähnung in YouTube-Videos erreichen Projekte ein breites und engagiertes Publikum. YouTuber, die sich auf Kryptowährungen spezialisieren, haben oft eine signifikante Anhängerschaft, die schnelle Verbreitung von Informationen ermöglicht und so Viralität fördert. Dies erhöht nicht nur die Bekanntheit des Projekts erheblich, sondern stärkt auch das Vertrauen.

So berichtete der bekannte Channel 99Bitcoins zuletzt von "Dogeverse als den nächsten 100x Presale".

Crypto-Gans offenbart in einem neuen Tweet FOMO - denn der Launch stehe unmittelbar bevor, Anleger müssten sich beeilen.

Fundamentale Entwicklung untermauert Dogeverse

Fundamentale Entwicklungen können durchaus eine exponentielle Wertsteigerung von bis zu 100x ermöglichen. Hier ist auch die Roadmap ein Gradmesser. Gleichzeitig sorgen dauerhafte Marketinganstrengungen und gezielte Community-Anreize für anhaltendes Wachstum und Engagement, was die Nachfrage steigert und den Wert des Assets mittelfristig substantiell erhöhen kann.

Die Roadmap für Dogeverse ist in fünf dynamische Phasen unterteilt, die das Projekt von seiner Gründung bis zur umfassenden Marktetablierung führen:

Phase 1: The Big Bang - Die Grundlage wird gelegt mit dem Launch der Website, der Entwicklung des Vertrags und der Etablierung der sozialen Medien, um eine solide Basis zu schaffen.

Phase 2: Entwicklung - Hier steht die Sicherheit im Fokus mit einem Audit des Smart Contracts, gleichzeitig startet der Presale und die Community-Bildung wird vorangetrieben, um Unterstützung und Engagement zu fördern.

Phase 3: Awareness - In dieser Phase beginnt das Marketing ernsthaft, und Anwendungen bei wichtigen Krypto-Indizes wie CoinMarketCap und CoinGecko werden gestellt, um Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit zu erhöhen.

Phase 4: Expansion - Dogeverse wird auf den ersten dezentralisierten Börsen (DEX) gelistet, begleitet von Updates.

Phase 5: Cosmic Travel - Das Projekt erreicht globale Märkte mit den ersten Listings auf zentralisierten Börsen (CEX), unterstützt durch kontinuierliches Marketing und Anreize für die Community.

Jede Phase baut auf der vorherigen auf, wobei stetig neue Ziele erreicht werden sollen, die Dogeverse näher an seine Vision einer weitreichenden Adoption und Anerkennung führen. Der Plan macht Hoffnung auf mehr.

Letzte Chance: Dogeverse Presale explodiert auf 6 Mio. $

Der Presale von Dogeverse hat mit einem rasanten Start von über 6 Millionen US-Dollar bereits eine starke Marktpräsenz gezeigt. Diese herausragende Leistung in der Frühphase deutet auf eine bullische Dynamik hin und unterstreicht das starke Interesse, das Investoren dem Projekt entgegenbringen. Die vielfältigen Möglichkeiten, die Dogeverse bietet, scheinen besonders ansprechend.

Interessierte haben nur noch wenig Zeit, um von den derzeitigen Preisen zu profitieren, da die nächste Preiserhöhung bereits in rund 24 Stunden ansteht. Ein schneller Einstieg könnte somit Buchgewinne garantieren.

Der Kaufprozess von Dogeverse ist dabei einfach: Zunächst verbindet man sein Wallet über ein Widget auf der Dogeverse-Website mit einem der unterstützten Netzwerke - Ethereum, Avalanche, BNB Chain oder Polygon. Anschließend wählt man die Menge an ETH, BNB, MATIC, AVAX oder USDT aus, die gegen DOGEVERSE eingetauscht werden soll und bestätigt die Transaktion im Wallet.

Nach Abschluss des Presales sind die DOGEVERSE Tokens über dasselbe Wallet abrufbar. Zudem ermöglicht die Dogeverse Bridge den nahtlosen Transfer der Tokens zwischen den unterstützten Netzwerken oder deren Handel auf verschiedenen dezentralisierten Börsen.

