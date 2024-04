Shiba Inu News: SHIB im Plus, Dogeverse dennoch stärker

Der Rebound verläuft bis dato zaghaft. Nach starkem Abverkauf konsolidieren viele Kryptowährungen, doch die große Gegenbewegung bleibt aus. In der Top 10 ist lediglich der Bitcoin auf 24-Stunden-Sicht wieder leicht im Plus. Altcoins sind stärker unter die Räder gekommen. Der Meme-Coin Shiba Inu fällt dabei auf Marktrang 11 mit einer Performance von 4 Prozent in den letzten 24 Stunden positiv auf. Hier zeigt sich relative Stärke, SHIB kündigt das Comeback an.

Doch kleinere Meme-Coins haben mitunter noch mehr Potenzial. So explodierte Dogeverse auf über 6 Millionen US-Dollar im Presale. Natürlich ist bei neuen Krypto-Memes das Risiko auch größer. Doch Dogeverse könnte mit dem einzigen Multichain-Feature den Markt und SHIB in den nächsten Wochen schlagen.

Shiba Inu: Jetzt das Comeback?

In den letzten 24 Stunden steigt Shiba Inu um rund 4 Prozent. Damit konnte SHIB die Wochenverluste etwas reduzieren, gab jedoch erneut um rund 15 Prozent in diesem Zeitraum nach. Für das laufende Jahr steht eine Performance von rund 120 Prozent für SHIB zu Buche, womit der jüngste Rücksetzer eine gewöhnliche Abkühlung und Korrektur scheint. Denn jeder Trend bedarf natürlich auch Gegenbewegungen, um den nächsten Impuls zu setzen. Erfahrungsgemäß sind genau diese Rücksetzer im Aufwärtstrend spannende Chancen.

So zeigte der Chart einen zunächst stark überkauften Zustand, der dann wiederum deutlich abkühlte und sich nun dem überverkauften Zustand nach RSI nähert. Möglicherweise kommt es jetzt also zum Comeback. Dafür warten Trader bestenfalls eine weitere Stabilisierung ab. Denn noch haben wir untergeordnet einen Abwärtstrend, der durch das letzte Tief wieder bestätigt wurde.

Besser als Shiba Inu? Dogeverse explodiert weiter

Dogeverse ist ein neuer Meme-Coin, der aktuell eine bemerkenswerte relative Stärke im Vergleich zu anderen Meme-Coins wie Shiba Inu zeigt, insbesondere während der aktuellen Marktkorrektur. Dies könnte ein Indikator dafür sein, dass diese Stärke auch nach der Markterholung anhält, was Dogeverse zu einem überaus spannenden Projekt für viele Händler macht.

Hier direkt zum Dogeverse Presale

Mit einer beeindruckenden Leistung im Presale, der bereits über 6 Millionen US-Dollar eingesammelt hat, sticht Dogeverse durch seine innovative Multichain-Kompatibilität hervor. Der Coin ist auf mehreren großen Blockchains wie Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche und Base verfügbar, was die Reichweite und Liquidität des Tokens erweitert und den Handel vereinfacht.

Die positive Berichterstattung auf Krypto-bezogenen YouTube-Kanälen unterstützt weiterhin die Viralität und das Wachstum von Dogeverse. Influencer und Krypto-Experten haben bereits das Potenzial von Dogeverse mehrfach hervorgehoben. Community und Nachfrage wachsen.

Die Roadmap des Projekts ist strategisch aufgebaut, beginnend mit der Entwicklung und Auditierung des Smart Contracts, gefolgt von aggressivem Marketing und der Listung auf DEXs und CEXs. Diese geplanten Phasen zielen darauf ab, kontinuierliches Wachstum und eine breite Marktakzeptanz zu fördern.

Angesichts der starken Fundamentaldaten und der enthusiastischen Community könnte Dogeverse nicht nur eine kurzfristige Sensation sein, sondern hat das Potenzial, langfristig erhebliche Renditen zu erzielen.

