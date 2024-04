Bitcoin kaufen: Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg?

Viele stellen sich nun die Frage, ob man Bitcoin kaufen sollte. Dabei sollten einige wichtige Faktoren berücksichtigt werden. Mit diesen beschäftigt sich der folgende Artikel im Detail, damit Sie bestens vorbereitet sind. Dabei gehen wir den Fragen nach, was den Kurs von Bitcoin aktuell am stärksten bewegt und dies in Zukunft tun wird, wie stark und lange BTC steigen kann und was Sie sonst noch berücksichtigen sollten, wenn sie Bitcoin kaufen wollen. Lesen Sie jetzt den Beitrag, um klüger zu investieren und keine Chance zu verpassen!

Beim Bitcoin kaufen sollte die bisherige Entwicklung berücksichtigt werden

Bei der Frage, ob man nun noch Bitcoin kaufen sollte, ist es ratsam, sich zunächst die bisherige Entwicklung von BTC anzusehen. Anfang Januar wurden die ersten Spot-Bitcoin-ETFs in den USA von der SEC genehmigt. Dabei wurden 11 BTC-ETFs zugelassen, welche täglich durchschnittlich weitere 184 Mio. USD in Bitcoin gezogen haben.

Gemeinsam haben sie bereits eine Marktkapitalisierung von 55,41 Mrd. USD oder umgerechnet rund 869.268 BTC und ein Handelsvolumen von 2,73 Mrd. USD erzielt. Dabei zählt der Bitcoin-ETF von BlackRock zu einem der erfolgreichsten aller Zeiten.

Nettoflüsse der Bitcoin-Spot-ETFs | Quelle: Coinglass

Ebenso haben viele renommierte und einflussreiche Vermögensverwalter sich zunehmend den Kryptowährungen und ihrem Potenzial gewidmet. So hat BlackRock den ersten tokenisierten Fonds auf Ethereum mit dem Kürzel BUIDL herausgegeben. Hinzu kommen viele neue börsennotierte Krypto-Assets in anderen Ländern.

Von dieser zunehmenden institutionellen und privaten Akzeptanz profitiert wiederum Bitcoin. Zudem planen immer mehr Vermögensverwalter, Unternehmen und sogar Pensionsfonds in BTC zu investieren. Dies dürfte durch Sparverträge auch in den kommenden Monaten für eine kontinuierliche Nachfrage nach Bitcoin sorgen.

Mit den BTC-ETFs wird ein Anlageinstrument geboten, welches allen Investoren an der Börse eine schnelle und einfach Möglichkeit eröffnet, um in Bitcoin zu investieren. Dabei entfallen die ansonsten nötige Beschaffung und Verwahrung, welche ebenfalls Sicherheitsrisiken bergen.

Somit wird schon einmal für einen der wichtigsten Punkte gesorgt, nämlich eine steigende Nachfrage. Ebenfalls von besonderer Relevanz ist die Angebotsseite, auf der in der nahen Zukunft ein besonders vielversprechendes Ereignis bevorsteht.

Bitcoin kaufen? So wird er sich entwickeln

Eines der wichtigsten und zurzeit am stärksten diskutierten Events am Kryptomarkt ist das am 20. April bevorstehende vierte Bitcoin-Halving. Bei diesem werden die Belohnungen der Kryptominer erneut halbiert und dieses Mal von 6,25 auf 3,125 BTC.

Somit wird die tägliche Anzahl an geschürften Bitcoins von derzeit 900 auf 450 BTC reduziert. Berücksichtigt man hingegen, dass die Nachfrage aktuell bei durchschnittlich 184 Mio. USD und somit 2.923 BTC pro Tag liegt. Daher ist die Nachfrage 6,46-mal größer als die Anzahl neu emittierter BTC.

Deshalb werden die besten Bedingungen geschafft, um für explosive Kurse zu sorgen. Steigende Bitcoin-Preise ziehen gewöhnlich weitere Investoren in den Markt, was wiederum die Nachfrage vergrößert. Auf diese Weise kann ein positiver Rückkopplungsmechanismus geschaffen werden, der Bitcoin auf neue Allzeithochs treibt und die anderen Kryptowährungen mit sich zieht.

Es gibt jedoch noch einen weiteren entscheidenden Faktor, weshalb es sich besonders lohnen könnte, nun Bitcoin zu kaufen. Denn während BTC bislang primär als Kryptowährung und somit als Zahlungsmittel verwendet wurde, entwickelt sich der führend Coin immer mehr zu einem Blockchain-Ökosystem mit unterschiedlichen Token und Anwendungen.

Diese erweiterten Funktionalitäten werden durch die zahlreich entstehenden Layer-2s wie vor allem Stacks sowie neue Tokenstandards ermöglicht. Von diesen haben allein die BRC-20 seit 2023 eine Marktkapitalisierung von 2,48 Mrd. USD erzielt. Ebenso wurden Spiele, NFTs und mehr auf Bitcoin ermöglicht.

Durch den gesteigerten Nutzen und die hohe Etablierung von Bitcoin könnte die führende Blockchain möglicherweise künftig Marktanteile von anderen Chains abnehmen. Auf alle Fälle ist es eines der vielversprechendsten Narrative für die nächste Zeit. Dabei kann Bitcoin möglicherweise auch von der Tokenisierung von RWAs (Real World Assets) profitieren, welche bis zum Jahr 2030 auf bis zu 10 Bil. USD zunehmen kann.

Geht man von den historischen Entwicklungen der Bitcoin-Halvings aus. So ist durchschnittlich mit einer Rally von 480 Tagen zu rechnen, was der 13. August 2025 wäre. Betrachtet man die vergangenen Kursentwicklungen und berücksichtigt die Reduktionsrate, so dürfte Bitcoin ab dem Halving um 128,11 % zulegen, was vom aktuellen Preis aus 145.405 USD entspricht. Langfristig könnte Bitcoin auf 1 Mio. USD und mehr steigen.

Das sollte man beim Bitcoin kaufen beachten

Die Frage, ob Sie nun Bitcoin kaufen sollten, hängt von einigen Faktoren ab. Idealerweise sollte man Assets dann ins Depot legen, wenn sie günstig sind oder, mit anderen Worten, wenn andere Angst haben. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie in jedes fallende Messer greifen sollten.

Mittlerweile hat sich Bitcoin von seinem am 21. November 2022 verzeichneten Tief von 15.473,78 USD erholt und am 14. März ein neues Allzeithoch von 73.757,39 USD ausgebildet, was einem Gewinn von 376,66 % entspricht. Diese Entwicklung ist umso bedeutender, da dies gewöhnlich erst nach dem Halving geschieht.

Laut dem unabhängigen Finanzberater und Bestseller-Buchautor Marc Friedrich handelt es sich dabei um einen sogenannten "left translated cycle". Seiner Ansicht nach könnte das nächste Allzeithoch somit schon früher als erwartet eintreten.

Bitcoin-Kursverlauf | Quelle: CoinMarktCap

Wenn man Bitcoin kaufen will, sollte man auch steuerliche Aspekte berücksichtigen. Insbesondere in Deutschland können Anleger von steuerfreien Gewinnen profitieren, wenn sie eine Haltefrist von mindestens 365 Tagen einhalten. Zwar möchten die Grünen diese aufheben, jedoch kann dies noch etwas dauern.

Dennoch könnte es sich vor allem bei Kryptowährungen wie Bitcoin stärker lohnen, wenn man längerfristig investiert. Selbst wenn dann eine neue Steuerregelung eingeführt werden sollte, so könnten Anleger dies Besteuerung vermutlich vermeiden, wenn sie ihre Assets länger halten, wie es auch bei vor 2009 erworbenen Aktien der Fall ist.

Auf diese Weise kann man seine sogenannten "eisernen Hände" beweisen, womit man auch weniger anfällig für kurzzeitige Kursverluste wird. Denn diese betragen selbst in einem Bullenmarkt bei Bitcoin oft 20 bis 40 %, während es bei anderen Kryptowährungen sogar deutlich mehr sein können.

Im Gegensatz zu Aktien handelt es sich dabei jedoch noch nicht um ein potenzielles Verkaufssignal, sofern man kein Trader ist. Dies sollten Anleger berücksichtigen und solche Kursrückgänge je nach Zyklus eher für Nachkaufgelegenheiten nutzen, sofern es sich noch nicht um das Top handelt.

Neuartiges Bitcoin-Projekt erfährt zunehmende Beliebtheit

Während das Bitcoin-Ökosystem seine Funktionalitäten erweitert, entstehen immer mehr neue Projekte auf diesem. Denn sie wollen die Chance nutzen, um auf der wichtigsten Blockchain von allen, einer der ersten Pioniere zu sein. Schließlich ist es keine Seltenheit, dass die erste Coins ihrer Art am stärksten steigen, wie Bitcoin als Kryptowährung und Ethereum als DeFi-Ökosystem.

Ebenso präsentiert 99Bitcoins nach einer Erfolgshistorie von 11 Jahren erstmalig ein BRC-20-Bildungsökosystem auf der Blockchain von Bitcoin. Dafür macht es sich die neusten Erkenntnisse aus der Wissenschaft und technologische Raffinesse zunutze, um somit nicht nur für eine beispiellose Motivation, sondern auch beeindruckende Lernerfolge und lukrative Belohnungen in Kryptowährungen zu sorgen.

Nur noch für kurze Zeit können Investoren den Coin im Vorverkaufsangebot für 0,00101 USD erwerben, was 11,88 % unter dem ersten Listungspreis liegt. Besonders attraktiv ist auch die Staking-Rendite von derzeit noch 5.207 % pro Jahr, von der schnelle Anleger profitieren können. Immer mehr Investoren stürzen sich auf 99Bitcoin, sodass Interessierte sich beeilen sollten, wenn sie nicht die besten Konditionen verpassen wollen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.