Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Machen Sie sich bereit für die Rückkehr der European Trading Challenge! Bybit (https://www.bybit.com/en/press), eine der drei weltweit führenden Kryptobörsen nach Handelsvolumen, freut sich, eine weitere Saison dieses aufregenden Events anzukündigen, das europäischen Tradern die Möglichkeit bietet, ihr Können unter Beweis zu stellen und einen Preispool von bis zu 100.000 USDT zu teilen.Repräsentieren Sie Ihr Land und kämpfen Sie um Ruhm und EhreDie diesjährige European Trading Challenge fördert die Zusammenarbeit und den Nationalstolz. Schließen Sie sich mit anderen Tradern aus Ihrem Land zusammen und kämpfen Sie darum, Ihre Gruppe an die Spitze der Rangliste zu bringen.Anmeldezeitraum: 10. April 2024, 10:00 AM UTC - 28. April 2024, 10:00 AM UTCZeitraum des Wettbewerbs: 17. April 2024, 12:00 AM (Mitternacht) UTC - 2. Mai 2024, 11:59 PM UTCEinfache Schritte zu großen Gewinnen- Treten Sie dem Squad bei: Registrieren Sie sich und wählen Sie die Mannschaft Ihres Landes!*- Auftanken: Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto ausreichend gedeckt ist.- Traden Sie sich zum Sieg: Erreichen Sie das Mindesthandelsvolumen.Besuchen Sie die Bybit-Website, um alle Einzelheiten darüber zu erfahren, wie Sie sich durch die Leistung Ihres Landes und Ihr individuelles Traden einen Anteil am riesigen Preispool von 100.000 USDT verdienen können. Außerdem gibt es exklusive Vergünstigungen für neue VIPs! Klicken Sie hier (https://www.bybit.com/en/trading-contest/game/?name=eucountriestradingcompetition), um mehr zu erfahren und sich noch heute anzumelden!*Bitte beachten: Diese Veranstaltung steht nur Nutzern aus europäischen Ländern offen, mit Ausnahme von Andorra, Belarus, Belgien, Frankreich, Deutschland, Moldawien, Portugal, Russland, San Marino, Spanien, den Niederlanden, der Türkei, dem Vereinigten Königreich, der Ukraine und der Vatikanstadt.Bybit / TheCryptoArkInformationen zu BybitBybit ist eine der drei größten Kryptobörsen der Welt nach Handelsvolumen mit 25 Millionen Nutzern. Bybit wurde 2018 gegründet und bietet eine professionelle Plattform, auf der Krypto-Investoren und -Händler eine ultraschnelle Matching-Engine, einen 24/7-Kundenservice und einen mehrsprachigen Gemeinschafts-Support finden. Bybit ist ein stolzer Partner des amtierenden Konstrukteurs- und Fahrer-Champions der Formel 1: dem Oracle Red Bull Racing Team.