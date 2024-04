© Foto: Thiago Prudencio/DAX via ZUMA Press Wire/dpa



Die Aktie des weltgrößten Netzwerkausrüsters kommt seit Monaten nicht vom Fleck. Die Nachfrage schwächelte zuletzt. Doch die Analysten von BofA Research sehen Licht am Ende des Tunnels.Bank of America hat die Aktie von Cisco Systems von Neutral auf Kaufen hochgestuft und identifiziert drei wesentliche Wachstumstreiber, die das Unternehmen voranbringen sollen. Trotz kurzfristiger Schwierigkeiten im Netzwerkbereich, sieht Analyst Tal Liani das Potenzial für eine beschleunigte Wachstumsphase ab dem Geschäftsjahr 2025. Der Tech-Konzern, Marktführer im Bereich der Netzwerktechnologie, hat in letzter Zeit mit rückläufigen Umsätzen zu kämpfen. Das Management rechnet jedoch mit einer Normalisierung …