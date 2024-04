EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

HomeToGo gibt die Ergebnisse des öffentlichen Aktienrückkaufangebots bekannt WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN ÜBERMITTLUNG ODER VERBREITUNG IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDERE/R GERICHTSBARKEITEN, IN DENEN EINE SOLCHE ÜBERMITTLUNG ODER VERBREITUNG GEGEN GELTENDES RECHT VERSTOSSEN WÜRDE. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG. Luxemburg, 17. April 2024 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, gab heute bekannt, dass mit Ablauf der Annahmefrist des öffentlichen Aktienrückkaufangebots für Aktien der Klasse A der Gesellschaft am 12. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ), insgesamt 3.744.219 Aktien der Klasse A der Gesellschaft zum Rückkauf in der Kaufpreisspanne von €2,00 bis €2,40 angedient wurden. Auf der Grundlage des von der Gesellschaft für den Rückkauf von Aktien der Klasse A angebotenen Maximalvolumens von bis zu €2,5 Millionen und der von den andienenden HomeToGo-Aktionären innerhalb der Kaufpreisspanne angebotenen Volumina und Preise wird die Gesellschaft 1.249.991 Aktien der Klasse A zu einem Kaufpreis von €2,00 pro Aktie und einem Gesamtkaufpreis von ungefähr €2,5 Millionen zurückkaufen, wodurch die Effektivität des laufenden Aktienrückkaufprogramms 2023 gesteigert wird, ohne das Gesamtvolumen der Rückkäufe zu erhöhen. Zum finalen Kaufpreis von €2,00 je Aktie wurden der Gesellschaft insgesamt 2.729.251 Aktien der Klasse A gültig zum Rückkauf angedient. Da die Gesamtzahl der zum finalen Kaufpreis gültig angedienten Aktien der Klasse A die Gesamtzahl der zurückzukaufenden Aktien der Klasse A übersteigt, werden die von einem andienenden HomeToGo-Aktionär zum finalen Kaufpreis zum Verkauf angedienten Aktien der Klasse A nur anteilig erworben, d.h. entsprechend dem Verhältnis der Anzahl der Aktien der Klasse A, die gemäß diesem Angebot erworben werden, zur Gesamtzahl der von HomeToGo-Aktionären zum finalen Kaufpreis angedienten Aktien der Klasse A. Dies führt zu einer Zuteilungsquote von ungefähr 0,458 je angedienter Aktie. Etwaige Bruchteile werden immer abgerundet. Die Gesamtzahl von 1.249.991 Aktien der Klasse A, die im Rahmen des öffentlichen Aktienrückkaufangebots zurückgekauft werden, entspricht etwa 1,0% aller HomeToGo-Aktien. Vorbehaltlich weiterer Rückkäufe im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms 2023 wird die Gesellschaft nach Abschluss der Transaktion etwa 4,8% ihres Aktienkapitals als eigene Aktien halten. Es wird erwartet, dass der Kaufpreis für zurückgekaufte Aktien der Klasse A bis zum 23. April 2024 auf dem Konto der jeweiligen Depotbank bei der Banque Internationale à Luxembourg SA verfügbar sein wird. Jede Depotbank ist angewiesen, den Kaufpreis auf das in der Annahmeerklärung des betreffenden HomeToGo-Aktionärs angegebene Konto zu überweisen. Das am 13. September 2023 angekündigte Aktienrückkaufprogramm 2023 läuft weiter und wird auf ein maximales Volumen von €7,5 Millionen (von €10 Millionen) angepasst, sodass das Gesamtvolumen aller Rückkäufe weiterhin €10 Millionen beträgt. Unter Berücksichtigung der bisher im Rahmen dieses laufenden Aktienrückkaufprogramms über die Börse erfolgten Rückkäufe in Höhe von etwa €1,1 Millionen beträgt das für weitere Rückkäufe verbleibende Gesamtvolumen etwa €6,4 Millionen. Über HomeToGo

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum weltweit größten SaaS-enabled Marktplatz für Ferienhäuser und -wohnungen gewachsen. Mit mehr als 15 Millionen Angeboten von tausenden von globalen Partnern bringt der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo Angebote und Nachfrage gezielt zusammen, um Reisende für jede Art des Urlaubs auf der ganzen Welt mit der perfekten Ferienunterkunft zu verbinden. Als Go_To-Plattform für Ferienhäuser und -wohnungen bietet HomeToGo die weltweit größte Auswahl an Ferienunterkünften, gepaart mit einem einfachen, zuverlässigen und intuitiven Produkterlebnis. HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet eine Vielzahl an innovativen Software- und Servicelösungen, einschließlich Subscriptions für den gesamten Reisemarkt und umfasst einen speziellen Fokus auf SaaS-Lösungen, für Anbieter von Ferienunterkünften. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG". Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hometogo.de/ueber-uns/ Ansprechpartnerin für Medien

Caroline Burns

press@hometogo.com Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com Haftungsausschluss Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung ist nicht für Personen bestimmt, die Staatsangehörige eines Staates, Landes oder einer anderen Rechtsordnung sind, in dem/der die Übermittlung, Veröffentlichung, Nutzung oder Bereitstellung dieser Mitteilung gegen geltendes Recht verstoßen würde oder in dem/der eine Registrierung oder Lizenz erforderlich wäre, und darf auch nicht an solche Personen übermittelt oder von diesen genutzt werden. Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika durch die Nutzung eines Postdienstes oder eines anderen Mittels oder Instruments des zwischenstaatlichen Handels oder des Außenhandels oder der Einrichtungen einer nationalen Börse der Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht, gesendet, verteilt oder verbreitet werden. Dazu gehören unter anderem Fax, elektronische Post, Telex, Telefon und das Internet (einschließlich sozialer Medien). Kopien dieser Mitteilung und anderer damit zusammenhängender Dokumente dürfen auch nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gesendet oder übertragen werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder einer anderen Rechtsordnung dar.



