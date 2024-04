Positive Nachrichten aus der Chemiebranche waren in den letzten zwei Jahren absolute Mangelware, nun mehren sie sich. So rechnen nun immer mehr Experten mit einer Erholung des Sektors, was sich mittlerweile auch in den Kursverläufen des weltgrößten Chemieproduzenten BASF oder des Spezialchemieherstellers Lanxess widerspiegelt. Die von der Energiekrise gebeutelte deutsche Chemieindustrie hat nach Einschätzung des Ifo-Instituts wohl das Schlimmste hinter sich. Das Geschäftsklima in der Branche habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...