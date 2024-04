DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RAIFFEISEN BANK - Die österreichische Bank hat Dutzende von Stellenausschreibungen in Russland veröffentlicht, die auf Expansionspläne in dem Land hinweisen - ein offensichtlicher Widerspruch zu ihrem offiziellen Versprechen, sich aus diesem Markt zurückzuziehen. Die Financial Times fand die Angebote unter mehr als 2.400 Stellenanzeigen, die der österreichische Kreditgeber seit Dezember in Russland aufgegeben hat, darunter fast 1.500 für Positionen im Vertriebsmanagement und Kundenservice. Raiffeisen sagte auf Anfrage, dass die Ergebnisse der FT den Vorstandsvorsitzenden Johann Strobl veranlasst hätten, eine sofortige Untersuchung anzuordnen. (FT)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2024 00:46 ET (04:46 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.