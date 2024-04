EQS-News: Defence Therapeutics Inc. / Schlagwort(e): Finanzierung

DEFENCE THERAPEUTICS UNTERZEICHNET MIT DER DEUTSCHEN FMS CONSULT GMBH EINE FINANZIERUNGSSTRATEGIE ZUR UNTERSTÜTZUNG DES WACHSTUMS DES DEFENCE-PORTFOLIOS



CSE: DTC FSE: DTC USOTC: DTCFFPRESS RELEASE Vancouver, BC, Kanada, 17. April 2024 - Defence Therapeutics Inc. ("Defence" oder das ("Unternehmen"), (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FSE: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige Immunonkologie-Therapeutika und Arzneimittelabgabetechnologien entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass FMS Consult GmbH ("FMS"), eine europäische Beratungsfirma für Unternehmensfinanzierung, von Defence beauftragt wurde, eine Finanzierungsstrategie für das Unternehmen umzusetzen. "Die erfolgreiche Technologieentwicklung von Defence hat das Unternehmen zu einem Onkologieunternehmen im klinischen Entwicklungsstadium gemacht. Um unser Wachstum voranzutreiben, sichert sich Defence einen starken, in Europa ansässigen finanziellen Berater mit Erfahrung im Biotechnologiebereich. Defence's führende Technologie, die Accum®?-Plattform, hat sich als eine breite und effektive Krebsbekämpfungstechnologie für mehrere Indikationen und Anwendungen erwiesen, einschließlich ADCs, Krebsimpfstoffen und injizierbaren Krebsmedikamenten", sagt Herr Plouffe, CEO und Präsident von Defence. Über Defence: Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das an der Entwicklung der nächsten Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten mit seiner proprietären Plattform arbeitet. Im Kern der Plattform von Defence Therapeutics steht die ACCUM®-Technologie, die eine präzise Lieferung von Impfstoffantigenen oder ADCs in ihrer intakten Form an Zielzellen ermöglicht. Dadurch können eine erhöhte Wirksamkeit und Potenz bei der Bekämpfung schwerer Krankheiten wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden. Weitere Informationen erhalten Sie von: Sebastien Plouffe, Präsident, CEO und Direktor Tel.: (514) 947-2272 Splouffe@defencetherapeutics.com www.defencetherapeutics.com Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als ‚zukunftsgerichtete Aussagen' eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "möglich" und vergleichbare Ausdrücke oder die Aussage, dass bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten", gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Erklärungen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Börsengesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls Änderungen bei den Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten der Geschäftsleitung oder bei anderen Faktoren eintreten. Weder die kanadische Wertpapierbörse (CSE) noch deren Aufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.



