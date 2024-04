© Foto: adobe.stock.com



In den letzten Handelstagen legte Brent Crude Oil eine Verschnaufpause ein. Die Rallye fand trotzt der jüngsten Eskalation im Nahen und Mittleren Osten zunächst keine Fortsetzung.Eskalation und Brent C.O. reagiert nicht Nachdem die Situation zwischen dem Iran und Israel am Wochenende weiter eskalierte, dürfte der ein oder andere Leser mit einer Bewegung des Ölpreises in Richtung 100 US-Dollar gerechnet haben. Iran ist einer der weltgrößten Ölproduzenten, grenzt darüber hinaus an weitere wichtige Ölproduzenten und liegt zudem an wichtigen Öltransportrouten - Stichwort Straße von Hormus. Kurzum. Ein weiterer Ölpreisanstieg wäre eigentlich logisch gewesen. Doch er kam nicht. Die Situation …