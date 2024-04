Der Dax hat am Dienstag an seine Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Bereits zum Handelsstart lag der deutsche Leitindex tief im Minus, nachdem negative Impulse aus den USA den Index belastet hatten. Die zunehmende Unsicherheit über den Zinskurs der Fed sowie die sich anbahnende Eskalation im Nahen Osten trübten die Stimmung der Anleger weiter ein. In ...

