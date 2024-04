Die E.ON-Aktie ist am Dienstag unter Druck geraten und hat dabei im Handelsverlauf die runde 12-Euro-Marke auf den Prüfstand gestellt. Rückblick: Die laufende Korrektur bei der E.ON-Aktie hat sich am gestrigen Dienstag noch einmal beschleunigt. Nach einem schwachen Start bei 12,29 EUR (-0,5%) fielen die Papiere am Nachmittag im Tagestief bis auf 11,91 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...