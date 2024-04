© Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Der Autozulieferer Continental befindet sich in einer Zwickmühle aus zu hohen Kosten und der Notwendigkeit, hohe Summen zu investieren. Trotzdem ist er optimistisch. Kann das gelingen?Der Automobilzulieferer Continental sieht sich zu Beginn des Jahres 2024 mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Schwache Verkaufszahlen in Europa und zähe Preisverhandlungen mit Automobilherstellern setzen das Unternehmen unter Druck. Trotz dieser Widrigkeiten bekräftigten die Hannoveraner ihre Jahresprognose und erwarten, dass sich die Bedingungen im Laufe des Jahres verbessern werden. Im ersten Quartal erzielte Continental einen Umsatz von 9,8 Milliarden Euro, was unter den Analystenerwartungen von …