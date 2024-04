NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Bestellvolumen und der Bruttotransaktionswert (GTV) des Essenslieferanten hätten die Konsensschätzungen um 2 Prozent verfehlt, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 01:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 01:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken