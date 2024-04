Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway hat ihre Ergebnisse zum ersten Quartal präsentiert. Das Unternehmen litt unter einem zögerlichen Bestellverhalten der Kunden und verfehlte die Erwartungen. Die Aktie verliert an Boden.Im ersten Quartal des laufenden Jahres musste Just Eat Takeaway einen Rückgang der Bestellungen um sechs Prozent auf 214,2 Millionen verzeichnen. Der Bruttotransaktionswert (GTV) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...