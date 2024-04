Das österreichische Gesundheitsunternehmen Biogena GmbH & Co. KG hat eine fünfjährige Anleihe 2024/29 (ISIN: AT0000A3BYL9) mit einem Volumen von bis zu 6 Mio. Euro aufgelegt. Bis zum 04. Juni 2024 können Anleger die jährlich mit 7,50% verzinste Anleihe ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro direkt über die Emittentin zeichnen. Die Anleihen Finder Redaktion hat den Unternehmensgründer und Vorstandschef Dr. Albert Schmidbauer zur Geschäftstätigkeit und -Entwicklung sowie zu den Hintergründen der ersten Anleihe-Emission befragt.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Dr. Schmidbauer, Sie haben die Marke BIOGENA vor 18 Jahren ins Leben gerufen. Was war damals Ihre Intention und was hat sich dann daraus entwickelt? An welchen unternehmerischen Vorbildern haben Sie sich orientiert?

Albert Schmidbauer: Mich hat die Möglichkeit fasziniert, mit einfachen nutritiven Interventionen die Gesundheit zu verbessern und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ich bin nach wie vor mit voller Leidenschaft bei unserer Mission. Vom Mindset her gibt es mit Arnold Schwarzenegger und Didi Mateschitz Österreicher, die nie aufgegeben haben und ihr Ding durchgezogen haben, das finde ich inspirierend.

Anleihen Finder: In welchen Bereichen und Märkten sind Sie konkret tätig? Welche Umsätze generieren Sie mit den verschiedenen Unternehmens-Standbeinen?

Albert Schmidbauer: Unsere Umsätze machen wir mit von über 18.000 Ärzte- und Therapeutenpartner: innen therapiebegleitend eingesetzten Mikronährstoff-Präparaten und mit Dienstleistungen und Services rund um Gesundheit wie Diagnostik und Biohacking. Umsatztechnisch sind wir (noch) in unseren Heimmärkten Deutschland und Österreich am stärksten, aber die internationalen Märkte sind stark am Aufholen - heuer werden wir bereits über 12 Millionen Euro Umsatz im Export machen und wir liefern bereits in über 70 Länder der Welt. In ein paar Jahren soll jeder 2. Umsatzeuro aus dem internationalen Geschäft kommen.

Anleihen Finder: Vor allem in den letzten Jahren ist BIOGENA stark (organisch) gewachsen.Wie haben Sie das Wachstum finanziert und wie haben sich die operativen Kennzahlen ...

