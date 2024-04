Die Rallye an den Kapitalmärkten bescherte privaten Anlegern im Euroraum im vierten Quartal Vermögenszuwächse von fast 1 Bio. EUR. Dies gehe aus vorläufigen Zahlen der EZB hervor, wie der Branchendienst Barkow Consulting* zusammenfasst. Zusammen mit neuen Ersparnissen (oder neuen Finanzanlagen) in Höhe von 189 Mrd. EUR erreichte das private Geldvermögen im Euroraum 29,8 Bio. EUR, was einem Anstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...