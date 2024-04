© Foto: Gerd Altmann - Pixabay



Die Aktie des Wasserstoffunternehmens Nel könnte am Mittwoch vor einer Rallye stehen. Die Zahlen zum ersten Quartal können sich aufgrund deutlich verringerter Verluste sehen lassen.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel hat am Mittwochmorgen seine Zahlen für das erste Quartal vorgestellt. In der von Profitabilitätsproblemen geplagten Branche macht das Unternehmen mit deutlich geringeren Verlusten als noch im Vorjahreszeitraum einen großen Schritt in die richtige Richtung. Erlöse legen zu, Verluste deutlich verringert Die Erlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 13,5 Prozent auf 387 Millionen Norwegische Kronen (umgerechnet etwa 33,2 Millionen Euro) geklettert, während der Nettoverlust …