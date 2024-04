Auch wenn nur 5% aller Unfälle einen Invaliditätsgrad von 50% und mehr nach sich ziehen, haben Ihre Kunden in genau diesen Fällen einen hohen Kapitalbedarf, den in Deutschland nur eine private Unfallversicherung abdecken kann. Die Alte Leipziger bietet eine Unfallversicherung, die vor allem in der comfort-Variante viele Vorteile für Sie und Ihre Kunden bereithält. Haben Sie Ihren Kunden von der Notwendigkeit einer privaten Unfallversicherung überzeugt, geht es ganz einfach, denn es muss nur eine ...

