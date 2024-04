Wien (ots/PRNewswire) -Die Premium-Kaffeemarke Julius Meinl startet erstmalig einen internationalen Barista-Wettbewerb. Der Julius Meinl Barista Cup richtet das Augenmerk auf die talentierten Baristas, die weltweit täglich über 5 Millionen Tassen Julius Meinl Kaffee servieren. Von April bis Juli 2024 werden 12 Länder nationale Wettbewerbe ausrichten, darunter Österreich, Bosnien, Kroatien, Tschechien, Georgien, Italien, Moldawien, Polen, Rumänien, die Slowakei, die VAE und die USA. Jeder nationale Champion wird am 19. September zum großen Finale am Firmensitz in Wien antreten.Baristas, die in Cafés, Restaurants und Hotels arbeiten und Julius Meinl Kaffee servieren, sind eingeladen, sich auf der Website des Unternehmens zu bewerben. Die besten Kandidaten werden ausgewählt, um ihre Kaffeekünste beim nationalen Wettbewerb zu zeigen. Dabei werden sie von einer Expertenjury in drei Kategorien bewertet: Espresso, Cappuccino und Signature Drink."Seit über 160 Jahren widmet sich Julius Meinl dem Teilen der reichen Wiener Kaffeehauskultur mit der Welt. Unsere Überzeugung ist einfach: Kaffee ist ein Handwerk, das mehr als nur einen Moment lang genossen werden soll. Der Julius Meinl Barista Cup feiert unsere Baristas auf der ganzen Welt, die diese Leidenschaft teilen."- Christina Meinl, Familienmitglied der 5. GenerationDie Baristas werden mit Julius Meinls Belvedere Blend Kaffee aus 100% Arabica-Bohnen antreten. Belvedere Blend ist Teil der doppelt zertifizierten Range The Originals Bio Fairtrade, inspiriert von der Kaffeehauskultur Wiens und dem Konzept "gemacht von Handwerkern, für Handwerker". Entwickelt für Kunden, die Nachhaltigkeit und Premiumqualität schätzen und nach dem Belvedere Weltkulturerbe benannt, kombiniert dieser Kaffee Arabica-Bohnen aus Nicaragua und Honduras, um eine elegant ausgewogene Toffee-Süße zu erzeugen, die die Noten von Haselnuss und dunkler Schokolade unterstreicht.Der Julius Meinl Barista Cup wird stolz von führenden Branchennamen wie Rancilio Group, Fiorenzato, Cafetto und BWT unterstützt. Die Baristas treten mit SCA-zertifizierten Rancilio Specialty RS1 Espressomaschinen und hochpräzisen Fiorenzato F83 E Pro-Mühlen an. Aufbereitende und mineralisierende Wassertechnologie von BWT kommt zum Einsatz, um einen unvergleichlichen Kaffeegeschmack zu erzielen und neue Maßstäbe in der Wasseroptimierung zu setzen. Als offizieller Partner für Reinigungsprodukte bietet Cafetto innovative, spezialisierte Lösungen für die Wartung von Kaffeeausrüstung."Wir freuen uns, mit führenden Branchenmarken zusammenzuarbeiten, um unser fortlaufendes Engagement für Innovation zu demonstrieren. Die neueste Technologie zu umarmen, ist entscheidend für die Bereitstellung von Premium-Kaffeeerlebnissen. Indem wir unsere Baristas mit den besten Werkzeugen und Geräten ausstatten, ermöglichen wir ihnen, in jeder Tasse Exzellenz zu bieten." - Angelika Galas, Leiterin der Global Academy, Julius Meinl Coffee GroupDer beste Teilnehmer in jeder Kategorie beim großen Finale wird einen Platz auf einer exklusiven Reise nach Honduras erhalten. Das einmalige Abenteuer bietet den Baristas eine einzigartige Gelegenheit, sich in die reiche Kaffeekultur von Honduras zu vertiefen und ihr Wissen über nachhaltigen Kaffeeanbau zu erweitern. Der Julius Meinl Barista Cup bietet außergewöhnlichen Baristas eine unglaubliche Reise, um ihre Kaffeefähigkeiten auf globaler Ebene zu präsentieren und weiterzuentwickeln.Baristas können sich hier (https://juliusmeinl.com/barista-cup) für den Julius Meinl Barista Cup bewerben. Folgen Sie @JuliusMeinlOfficial (https://www.instagram.com/juliusmeinlofficial/?hl=en) auf Instagram für exklusive Eventberichterstattung und um herauszufinden, welche Kandidaten als Sieger hervorgehen.HINWEIS FÜR DIE REDAKTIONInformationen zu Julius Meinl:Julius Meinl wurde 1862 gegründet und ist eine der ältesten Kaffeeröstereien der Welt und eine kultige Wiener Kaffeehausmarke. Das Engagement für Qualität ist seit fünf Generationen ein Markenzeichen der Familie. Mit 160 Jahren Erfahrung in der Beschaffung, Mischung und Röstung ist Meinl ein bevorzugter Kaffeelieferant für Wiens führende Kaffeehäuser. 