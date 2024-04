Baierbrunn (ots) -Viele Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion nehmen täglich Tabletten mit dem Wirkstoff Levothyroxin (L-Thyroxin) ein. Im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" gibt Annett Wenzel, Apothekerin aus Weißenfels, fünf Tipps, wie die L-Thyroxin-Tablette am besten wirkt.1. Auf den richtigen Zeitpunkt achten. Mindestens eine halbe Stunde vor dem Frühstück mit Leitungswasser einnehmen. Milch, manche Mineralwasser, Kaffee oder Schwarztee verringern die Wirkung. Wer morgens nicht dazu kommt: ärztlich abklären, ob die Einnahme abends möglich ist.2. Einnahme vergessen? Kein Problem! Wird ausnahmsweise die Tablette ausgelassen, ist das nicht so tragisch: Das Hormon bleibt mehrere Tage im Blut. Einfach am nächsten Tag wie gewohnt mit der Arznei weitermachen.3. Vorsicht vor Wechselwirkungen! Eisenpräparate, Kalziummittel, Colestyramin, Antazida und einige andere Medikamente vertragen sich nicht mit L-Thyroxin. Deshalb: Zwei Stunden Abstand einhalten und Werte im Blick behalten.4. Tablette teilen? Bei L-Thyroxin kein Problem. Die Tabletten haben eine Bruchkerbe und können leicht halbiert werden.5. Bei einem Produkt bleiben. Apotheken können die Tabletten nicht einfach austauschen, wenn es Lieferschwierigkeiten gibt. Die Dosis ist sehr genau in der Tablette eingestellt. Änderungen müssen deshalb mit Arzt oder Ärztin abgesprochen werden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 4B/2024 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5759221