Ein Paar, das sich gesucht und gefunden hat. Sie: Alexandra Popp, Sympathieträgerin, inspirierende Persönlichkeit im Frauenfußball und dreimal Fußballerin des Jahres. Partner Popp Feinkost wiederum ist Deutschlands führender Hersteller von Beilagensalaten mit beliebten Klassikern wie dem Coleslaw "Amerikanische Art"- ein Salat mit Kultstatus und eines der meistverkauften Feinkostprodukte Deutschlands. Ab dem 1. Mai ist die Kapitänin der Frauen-Nationalmannschaft das neue Werbegesicht einer On-Pack-Aktion mit Gewinnspiel, die der Hersteller anlässlich des Fußballjahres 2024 realisiert.Die Partnerschaft kommt nicht von ungefähr, beide spielen in der ersten Liga. Alex Popp steht für Talent, Kampfgeist und eine kraftvolle Spielweise, ebenso wie Popp Feinkost sicher den Geschmack der Verbraucher trifft. Die erfolgreiche Torjägerin trägt nicht nur den gleichen Namen wie das Unternehmen, als Metzgerstochter weiß sie Feinkost zu schätzen: "Ich bin mit guter Feinkost aufgewachsen und kenne die Marke Popp schon von Kindheitsbeinen an. Ich esse sie bis heute sehr gerne - am liebsten den Coleslaw-Salat 'Amerikanische Art', weil er besonders cremig schmeckt."Das Beste: Wer ein Aktionsprodukt von Popp Feinkost kauft und dazu den QR-Code auf der Packung einscannt, kann hochwertige Trikotsätze für seinen Fußballverein gewinnen. Damit wollen Popp & Popp den Breitensport und die Amateurvereine fördern. Die Aktion läuft vom 1. Mai bis zum 31. Juli. www.popp-feinkost.de.