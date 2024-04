Ich habe in der jüngsten PWC-Studie gelesen (hier mehr dazu), dass dem globalen ETF-Vermögen ein rasantes Wachstum bevorsteht, dass bis Juni 2028 auf 19,2 Billionen US-Dollar (11,5 Ende 2023) steigen soll. Das entspricht einer Erhöhung von 13,5 Prozent in den kommenden fünf Jahren. In Europa wird mit einer Steigerung von 14,3 Prozent ein Anstieg des ETF-Vermögens auf über 3 Billionen US-Dollar erwartet. ...

