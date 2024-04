Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Neuemissionstätigkeit von EUR-Covered Bond-Häusern blieb im März kräftig, ist aber etwas hinter den beiden starken Vorjahren zurückgeblieben, so die Analysten der DekaBank.Dies dürfte auch an der frühen Lage des Osterfestes gelegen haben. Die Kundennachfrage sei weiterhin hervorragend. Die meisten Bonds seien mindestens zweifach überzeichnet worden, einige deutlich stärker. In der Folge seien die Neuemissionsprämien weiter gesunken und lägen teilweise sogar unterhalb der Sekundär-Vergleichskurve. Dennoch sei das Kaufinteresse auch im Nachgang hoch geblieben, sodass die Anleihen weiter performt hätten. ...

