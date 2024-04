Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer ist angesichts der drohenden Eskalationsspirale im Nahen Osten begrenzt, wenngleich kein Risk-off-Modus zu konstatieren ist und die Ölpreise bislang stabil geblieben sind, so die Analysten der Helaba.Am deutschen Aktienmarkt sei es zu deutlichen Verlusten gekommen und auch am Rentenmarkt seien die Kurse gesunken, weil die Erwartung einer US-Zinssenkung weiter zurückgedrängt worden sei. Der Euro bleibe in der Defensive, zumal sich die Zinsdifferenz deutlich zugunsten des US-Dollars entwickelt habe. US-Anleihen mit 10-jähriger Laufzeit hätten bei 4,70% das vorläufig höchste Niveau seit Mitte November letzten Jahres erreicht. Auch in Deutschland sei es mit den Renditen aufwärts gegangen, wenngleich sich der Anstieg aufgrund der anhaltenden Zinssenkungsfantasie seitens der EZB in Grenzen gehalten habe. ...

