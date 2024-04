BASF hat seine Prototyp-Metallraffinerie für das Batterierecycling in Schwarzheide in Betrieb genommen. Dort will der Chemiekonzern Abläufe und Verfahren entwickeln und optimieren, um die Rohstoffe aus alten Batterien und Produktionsabfällen zu recyceln. Die in der Pilotanlage optimierten Technologien sollen dann später in einer größeren Recycling-Fabrik genutzt werden, um "eine optimale Rückgewinnung von wertvollen Metallen wie Lithium, Nickel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...