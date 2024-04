Hyundai hat die Produktionskapazitäten für Wasserstoffbusse in seinem Werk im südkoreanischen Jeonju von 500 Einheiten im Jahr 2023 auf 3.000 Einheiten in 2024 versechsfacht. Das Unternehmen ist Südkoreas einziger Hersteller von Wasserstoffbussen. Die Erweiterung erfolgt lokalen Medienberichten zufolge im Zuge der jüngsten Modernisierung der Anlage. Das Werk in Jeonju dient explizit als Produktionszentrum für Busse und andere große Nutzfahrzeuge. ...

