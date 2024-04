Jacobs Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Timothy Franks zum CEO der Jacobs Holding ernannt



17.04.2024 / 10:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Timothy Franks zum CEO der Jacobs Holding ernannt Zürich, 17. April 2024 - Die Jacobs Holding gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat Timothy Franks mit Wirkung zum 1. Mai 2024 zum Chief Executive Officer ernannt hat. Mit einer beeindruckenden 25-jährigen Karriere bei zwei renommierten Investmentfirmen bringt Timothy (Tim) Franks umfassende Erfahrung und eine eindrückliche Erfolgsbilanz im globalen Private-Equity-Geschäft mit. Zuletzt war er als Partner und Co-CEO des für ein breiteres Publikum zugänglichen Private-Equity-Geschäfts bei KKR tätig. Er spielte eine entscheidende Rolle beim Aufbau des europäischen Geschäfts von KKR, war für die Strategie des Kerngeschäfts in der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) verantwortlich und leitete die Aktivitäten in Grossbritannien und Irland sowie das Team für die Konsumgüterindustrie in der Region EMEA. Davor war Tim 17 Jahre lang bei Advent International tätig, wo er von 2010 bis 2013 insbesondere den Standort in New York eröffnete und leitete. Während seiner Zeit bei beiden Firmen hatte er verschiedene Präsidiums- und Verwaltungsratsratspositionen bei Portfoliounternehmen inne. Unter seiner Führung will die Jacobs Holding ihre Investmentaktivitäten weiter ausbauen, insbesondere in den Bereichen Dienstleistungen, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Tim Franks' Fokus auf die Unterstützung von Unternehmen bei ihren Nachhaltigkeits- und Digitalisierungszielen wird für die Jacobs Holding von zentraler Bedeutung sein, um ihren Investitionsansatz zu konsolidieren und in das Wachstumspotenzial bestehender und zukünftiger Portfoliounternehmen zu investieren. Nicolas und Philippe Jacobs, Co-Chairmen, kommentierten: "Wir freuen uns, dass Tim zur Jacobs Holding stösst. Er ist nicht nur ein sehr erfahrener Private Equity Manager mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz, sondern hat sich auch als starke Führungspersönlichkeit erwiesen. Tim verfügt über alle Qualitäten, die notwendig sind, um die Jacobs Holding als nachhaltigen und unternehmerischen Investor auf die nächste Stufe zu heben." Tim Franks kommentierte: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Jacobs-Team. Es wird ein echtes Privileg sein, die Jacobs Holding zu leiten, angesichts des klaren Unternehmenszwecks und seines Investmentansatzes, der drei Anlagetrends in der alternativen Vermögensverwaltung miteinander verbindet: die Fokussierung auf Direktinvestitionen, die Verfolgung eines langfristigen Anlagehorizonts und den Einbezug von Nachhaltigkeit und Digitalisierung in das Kerngeschäft." Kontakt für Medien:

Lemongrass Communications

Andreas Hildenbrand

+41 44 202 52 38

andreas.hildenbrand@lemongrass.agency Jacobs Holding AG Die Jacobs Holding ist eine vom verstorbenen Unternehmer Klaus J. Jacobs gegründete, weltweit tätige Investmentgesellschaft, in der er 1994 seine unternehmerischen Aktivitäten bündelte. Die Jacobs Holding investiert mit einem langfristigen Horizont in Unternehmen, die in nicht-zyklischen Geschäftsfeldern tätig sind, eine führende Marktposition haben oder anstreben und über weiteres Wachstums- und Wertschöpfungspotenzial verfügen. Das aktuelle Portfolio der Jacobs Holding besteht aus Cognita (www.cognita.com), Colosseum Dental Group (www.colosseumdental.com), North American Dental Group (www.nadentalgroup.com) sowie einer bedeutenden Beteiligung an der börsenktierten Barry Callebaut AG (www.barry-callebaut.com). Alleinige wirtschaftliche Nutzniesserin der Jacobs Holding ist die Jacobs Foundation, eine der weltweit führenden gemeinnützigen Stiftungen zur Förderung von Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Seit der Gründung der Stiftung im Jahr 1989 wurden kumuliert rund CHF 800 Millionen ausbezahlt. Zusatzmaterial zur Meldung:



