Bitcoin Kurs durch Tether voraussagen?

Mit Anfang April verringerten sich die Zuflüsse in Bitcoin-ETFs - ein Indiz für ein nachlassendes Interesse an Bitcoin. Gleichzeitig führten geopolitische Unruhen im Nahen Osten zu weiterer Vorsicht unter den Investoren, was sich deutlich auf den Kurs der Leitwährung auswirkte.

Bitcoin ETF bestand, Quelle: https://farside.co.uk/

Zu Beginn der Woche erreichte Bitcoin zunächst ein Hoch von 66.800 US-Dollar, fiel jedoch innerhalb eines Tages um 6% auf 62.700 US-Dollar zurück. Diese Preisbewegung erfolgte kurz vor dem bevorstehenden Bitcoin Halving.

Die Tatsache, dass viele Investoren aufgrund der historischen Daten hier sowieso schon mit einem Rückgang des Kurses um 20% gerechnet haben, dürfte die Auswirkungen zusätzlich verstärkt haben. Viele haben schon auf die Korrektur gewartet und wollten damit so schnell wie möglich ihre Positionen auflösen, um die Verluste niedrig zu halten.

Kapital auf USDT verschoben

USDT (Tether) Marktkapitalisierung mit Anstieg im April, Quelle: www.tradingview.com

Ein deutlicher Anstieg in der Dominanz von Tether (USDT) im April deutet darauf hin, dass viele Anleger ihre Positionen in diese Stablecoin verschoben haben. Dieser Schritt wird oft unternommen, wenn das wahrgenommene Risiko auf den Märkten steigt und Anleger nach sichereren Anlageformen suchen.

Der Anstieg des Angebots bei gleichzeitig sinkender Nachfrage resultierte in einem verstärkten Verkaufsdruck. Nach einer starken Aufwärtsbewegung im März zeigte sich der Markt im April deutlich verhaltener, insbesondere in den letzten zehn Tagen.

Darüber hinaus bestand die Sorge, dass Miner möglicherweise beginnen könnten, ihre Bitcoin-Bestände zu veräußern, was zusätzlich zur gedämpften Nachfrage beitrug.

Wiederholung der Vorgänge von 2020?

Es besteht die Möglichkeit, dass die Tether-Dominanz ähnlich wie Halving von 2020 verläuft. Das USDT-Dominanz-Chart vom 4. Mai bis zum 18. Mai einen Anstieg, gefolgt von einer Seitwärtsbewegung um 3,47% bis zum 20. Juli, acht Wochen später.

Kürzlich verzeichnete der Chart einen deutlichen Sprung von 4% auf 4,88%. Sollten sich die Ähnlichkeiten bestätigen, könnten die Kryptopreise in den nächsten ein oder zwei Monaten innerhalb einer kleinen Spanne verharren.

Erst im September/Oktober begann der Bitcoin Preis dann kontinuierlich zu steigen.

USDT Chart von 2020, Quelle: www.tradingview.com

Es ist möglich, dass sich ein ähnliches Szenario in den nächsten zwei Monaten abspielen könnte, worauf sich Investoren vorbereiten sollten.

In der aktuellen Konsolidierungsphase des Kryptomarktes verlagern auch viele Investoren ihr Kapital in Presales. Diese Strategie schützt das investierte Geld vor möglichen Kursrückgängen, da der Marktstart der neuen Token oft für die Zeit nach dem Halving geplant ist, wenn traditionell eine bullish Marktphase erwartet wird. In dieser Zeit sind dann oft schnell steigende Renditen zu beobachten.

Ein Beispiel für einen aktuellen und vielversprechenden Presale ist der von 99Bitcoins. Die Plattform, die sich seit Jahren einen Namen als Bildungsressource im Bereich Kryptowährungen gemacht hat, bietet nun erstmals ihren eigenen Token an. Diese neue Investitionsmöglichkeit wird als zuverlässige Option angesehen, die aufgrund der soliden Grundlage der Plattform und ihrer etablierten Position im Markt, ein starkes Wachstum verspricht.

Hier mehr zum 99Bitcoins Token erfahren.

Solide Zahlen von 99Bitcoins, Quelle: www.99bitcoins.com

Learn to Earn

Der 99Bitcoins-Token, bekannt als $99BTC, wurde als Teil eines innovativen "Learn-to-Earn"-Modells eingeführt. Dieser Ansatz ermöglicht es Benutzern, durch das Absolvieren von Bildungskursen über Kryptowährungen zu verdienen. Der Token Vorverkauf wurde am 10. April 2024 gestartet und hat bereits erhebliches Interesse und Kapital im Rahmen seines Presales angezogen, bei dem mehr als 150.000 US-Dollar am ersten Tag gesammelt wurden.

Der Token startete als ERC-20-Token und plant, zur BRC-20-Norm zu migrieren, die eine nahtlose Integration in das Bitcoin-Ökosystem und seine dezentralen Anwendungen (dApps) ermöglicht.

Zusätzlich zum Bildungsaspekt bietet der $99BTC Token verschiedene Vorteile wie Staking-Belohnungen, exklusive Schulungskurse und Zugang zu VIP-Community-Gruppen. Diese Kombination aus Bildung und finanziellen Anreizen positioniert den $99BTC-Token als eine attraktive Investitionsmöglichkeit in der Welt der Kryptowährungen.

Hier 99Bitcoins Token kaufen und von den Airdrops und Prämien profitieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.