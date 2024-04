DJ PTA-News: Frequentis AG: FREQUENTIS ernennt neuen Geschäftsführer in Frankreich - Mikhael Matar geht in Ruhestand und übergibt mit 1. Juli 2024 an Sébastien Esteve

Wien (pta/17.04.2024/10:00) - Nach fast 40 Jahren bei Frequentis, zehn davon als Geschäftsführer von Frequentis France, hat sich Mikhael Matar entschlossen, in den Ruhestand zu gehen. Sein Nachfolger ist Sébastien Esteve.

Sébastien Esteve hat 15 Jahre Erfahrung im internationalen und strategischen Vertrieb, Betriebsmanagement und Projektmanagement. Ab 2021 war er Leiter des Standortes Toulouse und der Aerospace Business Unit von Atos. Seine Aufgabe war es, den Erfolg der Aerospace-Sparte durch strategische Führung und Planung, Betriebsmanagement, Kundenzufriedenheit und Finanzmanagement voranzutreiben. Zuvor war er unter anderem als Key Account Manager für Airbus & ATR bei SPIE ICS sowie als Operations and Service Delivery Manager für Airbus bei Xerox beschäftigt.

Sébastien Esteve bringt auch einen fundierten technischen Background mit und erlangte ein Ingenieursdiplom in Organisation und Management von Informationstechnologien an der École des Mines in Nantes. Darüber hinaus hat er Erfahrung mit dem Arbeiten in einem multikulturellen Umfeld.

Er folgt auf Mikhael Matar, der 1985 in der Entwicklung von Sprachkommunikationssystemen (VCS) bei Frequentis begonnen und zahlreiche erfolgreiche Großprojekte geleitet hat. Bei der Gründung von Frequentis France im Jahr 2014 wurde Mikhael Matar zum Geschäftsführer ernannt.

"Mikhael Matar ist für das erfolgreiche Wachstum von Frequentis in Frankreich verantwortlich. 2023 haben wir unser weltweit größtes Bahnprojekt gewonnen, den Vertrag über das landesweite Kommunikationssystem für die französische Bahngesellschaft SNCF. Wir möchten Mikhael für seinen langjährigen Einsatz und seine großartigen Erfolge danken. Der Frequentis-Vorstand wünscht ihm das Beste für seinen Ruhestand", sagt Frequentis CEO Norbert Haslacher. "Wir heißen Sébastien Esteve herzlich bei Frequentis willkommen. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vertrieb und Account Management sowie in der Abwicklung großer IT-Projekte und Verträge in der Luftfahrtbranche. Wir wünschen ihm viel Erfolg in seiner Rolle als Geschäftsführer von Frequentis France."

Frequentis France hat seinen Hauptsitz in Toulouse und einen weiteren Standort in Paris, mit Fokus auf Aktivitäten im Bereich Public Transport und Services für SNCF.

