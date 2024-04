Spiel es noch einmal, Frank! Golden Cariboo startet Bohrkampagne 2024

Anzeige / Werbung

Erst vor wenigen Jahren konnte Golden Cariboo-CEO Frank Callaghan Barkerville Gold bis zur Übernahme durch Osisko Royalties entwickeln. Nun will er dieses Kunststück mit Golden Cariboo wiederholen.

Spiel es noch einmal, Frank. James Francis Gerard Callaghan, "Frank", einer der bekanntesten Serial-Entrepreneurs der nordamerikanischen Explorationsbranche, will es wieder wissen. Zuletzt wurde vor etwa fünf Jahren sein erfolgreiches Goldunternehmen Barkerville Gold Mines für 330 Mio. $ von Osisko Royalties übernommen. Damals lag der Goldpreis bei rund 1.500 USD pro Unze. Mit dem Rückenwind von inzwischen mehr als 2.300 USD pro Unze Gold geht Callaghan jetzt mit seinem neuen Vehikel Golden Cariboo Resources (CSE: GCC, OTC: GCCFF, WKN: A0RLEP) wieder an den Start, wieder in British Columbia und sogar in der geologischen Nachbarschaft von Barkerville!

Tatsächlich ist das Brownfield-Goldquarzminenprojekt Quesnelle ("QGQ") in der Nähe von Hixon, BC, von Osisko Development (NSE-ODV; TSXV-ODV) nahezu vollständig eingekreist. Golden Cariboo möchte aber nicht nur an den Erfolg von Barkerville anknüpfen, sondern geht mit seiner Explorationsthese noch einen großen Schritt weiter zurück in der Historie. Der Unternehmensname "Golden Cariboo" soll an den Cariboo-Goldrausch der 1860er Jahre erinnern. Das aus heutiger Sicht Spannende am QGQ-Projekt ist nicht allein die historisch belegte Goldproduktion, sondern die Hypothese, dass die Wurzel der Goldvorkommen mutmaßlich in einem Grünsteinkontakt liegt, der aber nie mit modernen Explorationsmethoden erforscht wurde. In der Vergangenheit wurden über 101 Goldseifenbäche entlang des 90 km langen Trends von der Mine Cariboo Hudson in Richtung Norden bis zur Quesnelle-Goldquarzmine gefördert und der erfolgreiche Seifenbergbau wird bis heute fortgesetzt.



Abbildung 1: Die Quesnelle Gold Quartz Mine-Liegenschaft ist fast vollständig von Osisko Development eingekreist.

Vor kurzem hat Golden Cariboo mit den Bohrungen auf seinem Quesnelle-Goldquarzminenprojekt in der Nähe von Hixon, BC, begonnen. Soeben wurde das erste Diamantbohrloch (QGQ24-05) des Bohrprogramms 2024 abgeschlossen. Das Unternehmen verfügt über eine 5-Jahres-Explorationsgenehmigung mit der Genehmigung, 270 Oberflächen-Diamantbohrlöcher auf 54 Bohrflächen zu bohren.

Das Grundstück umfasst die Quesnelle-Quarz-Gold-Silber-Lagerstätte, die 1865 in Verbindung mit Seifenbergbauaktivitäten entdeckt wurde. Der Hixon Creek, der das Grundstück der Quesnelle Gold-Quarz-Mine durchschneidet, ist ein Seifenbach, in dem in kleinem Umfang Seifenproduktion betrieben wurde. Das Grundstück umfasst die Quesnel-Quarz-Gold-Silber-Lagerstätte, die 1865 in Verbindung mit Seifenbergbauaktivitäten entdeckt wurde und in den Jahren 1932 und 1939 2.048 Tonnen mit einem Gehalt von 3,14 g/t Au und 4,18 g/t Ag produzierte, wobei 1878 weitere 217 Tonnen mit unbekanntem Gehalt gemeldet wurden. Der Hixon Creek, der die Hixon Gold Claims durchschneidet, ist ein Seifenbach, in dem seit Mitte der 1860er Jahre in begrenztem Umfang Seifenproduktion betrieben wurde. Aus den Jahresberichten des Bergbauministers vor 1945 geht hervor, dass im Hixon Creek Gold im Wert von bis zu 2.000.000 $ abgebaut wurde.





Abbildung 2: Das QGQ-Projekt hat eine lange Historie. Seit mehr als 40 Jahren wurde nicht mehr exploriert. Seitdem haben sich die Technologien und das zugrundeliegende geologische Verständnis enorm weiterentwickelt. Golden Cariboo ist das erste Unternehmen, das diese Möglichkeiten einsetzt.

Golden Cariboo arbeitet in zwei Schichten und bohrt unter optimalen Bedingungen etwa 100 Meter pro Tag. Bohrloch QGQ24-05 wurde über 321 m vom selben Bohrpad wie QGQ23-04 gebohrt, um den Grünstein-Pyllit-Kontakt nordwestlich von QGQ23-04 und eine mögliche Mineralisierung auf der Westseite des Kontakts anzupeilen. Die Protokollierung und Beprobung von QGQ24-05 ist im Gange; bisher wurde mehr als die Hälfte abgeschlossen. Die Proben werden regelmäßig zur Analyse an das Labor geschickt. Das Bohrgerät wird derzeit wieder mobilisiert, um mit den Bohrungen in QGQ24-06 zu beginnen. 122 Proben wurden zur Analyse an ALS Geochemistry in North Vancouver, BC, gesandt. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Der Präsident und CEO des Unternehmens, Frank Callaghan, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir unsere Bohrkampagne 2024 gestartet haben. Ich gehe davon aus, dass uns eine aufregende Zeit bevorsteht, da unsere Explorations- und Managementteams danach streben, unsere dritte Mine in British Columbia in Produktion zu bringen. Unser Goldprojekt Cariboo wurde von Osisko Royalties für 330 Mio. $ erworben. Die inzwischen produzierende Mine befindet sich nun im Besitz von Osisko Development. Wir sind der Meinung, dass das QGQ-Projekt die Chance bietet, unseren Erfolg mit Barkerville zu wiederholen."

Fazit: Barkerville Gold hat seine Aktionäre auch deshalb reich gemacht, weil Frank Callaghan der Versuchung widerstanden hat, früh zu verkaufen. Heute, fünf Jahre nach dem Verkauf und nach mehreren hundert Millionen $ an Investitionen durch den Käufer Osikso befindet sich das Goldprojekt Cariboo im fortgeschrittenen Stadium. Die Machbarkeitsstudie zum Goldprojekt Cariboo, die Anfang 2023 veröffentlicht wurde, skizziert einen robusten und skalierbaren Untertagebetrieb, der über eine Lebensdauer der Mine von 12 Jahren etwa 1,87 Millionen Unzen Gold produzieren soll. Seinerzeit wurde ein abgezinster Barwert (NPV) nach Steuern von 502 Millionen C$ berechnet, wobei ein Goldpreis von 1.700 US$/Unze zugrunde gelegt wurde. Der höhere Goldpreis dürfte das Projekt für Osisko Development inzwischen um einiges wertvoller gemacht haben. Die Referenz zum heutigen Osisko-Projekt soll an dieser Stelle nur andeuten, um welchen Preis es Frank Callaghan bei Golden Cariboo Resources geht. Maßgeblich für den künftigen Erfolg dürfte sein, ob es dem Unternehmen gelingt, die hochgradige Mineralisierung strukturell in Verbindung mit dem vermuteten Grünsteinkontakt zu bringen. Das würde die effiziente Exploration entlang eines mehrere Kilometer langen Trends ermöglichen. Wir freuen uns darauf, Golden Cariboo hier zu begleiten und rufen Frank zu: Spiel es noch einmal!

