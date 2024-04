Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Veganz Group AG vom 17. April 2024:Die Veganz Group AG (ISIN DE000A3E5ED2/ WKN A3E5ED) ("Gesellschaft" oder "Veganz"; Börsenkürzel VEZ) produziert ihre jüngste Food Innovation Mililk®, eine patentierte Milchalternative aus dem 2D Drucker in Eigenproduktion, nun für die Rewe Gruppe. Unter den Marken Food For Future und Rewe Bio gibt es die Bio Mililk® Barista national in mehr als 3.700 Rewe Märkten und in Aktion in allen rund 2.000 Penny Stores. Die Auslieferung hat bereits begonnen. Die Veganz Group AG schreibt damit ihren strategischen Ausbau zu einem produzierenden Unternehmen für vegane Innovationen fort. ...

