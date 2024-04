Essen (www.anleihencheck.de) - Wie von einigen Beobachtern erwartet, gestaltet sich die "letzte Meile" der Disinflation zumindest in den USA besonders mühsam, so die Analysten der National-Bank AG.So hätten die jüngsten Daten zu den Verbraucherpreisen sowohl bereinigt als auch unbereinigt Aufwärtsüberraschungen aufgewiesen - so sei etwa die Jahres-Kernrate lediglich auf einen Wert von 3,8% statt wie erwartet auf eine Jahresrate von 3,7% gesunken. Aus Sicht der Analysten würden die Daten im Unschärfebereich bleiben, weiterreichende Schlussfolgerungen würden die vorliegenden Zeitreihen Daten hier noch nicht zulassen: So würden die am weitesten vorlaufenden Datensätze weiterhin auf einen zukünftig sehr moderaten Preisdruck verweisen, so zuletzt die Produzentenpreisdaten, die sogar ihren absoluten Abwärtstrend in der Kernrate wieder aufgenommen hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...