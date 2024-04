Boston (www.anleihencheck.de) - Auf geht's - kaufen wir Anleihen! Warum wir das nicht können? Wir warten auf den Wendepunkt, den sogenannten Pivot, so Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management.Ähnlich wie in dem berühmten Theaterstück von Samuel Beckett werde etwas Geduld vonnöten sein. Aber im Gegensatz zur Godot-Version des Pivots würden die Experten von MFS Investment Management glauben, dass die Zinssenkungen der FED schließlich doch noch kommen würden. Nur nicht so bald, wie ursprünglich gedacht. Zum jetzigen Zeitpunkt erscheine Juli aufgrund der hartnäckigen Inflationsdaten etwas realistischer als Juni. ...

