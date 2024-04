Das sächsische Unternehmen Ari Motors kündigt einen E-Kleinstwagen für Pflegedienste an. Das L7e-Fahrzeug Ari Soleno wird ab dem 2. Mai in drei Varianten zu Preisen ab 14.990 Euro netto angeboten. Es handelt sich aber nicht um eine Neuentwicklung: Vom existierenden L7e-Stadtauto der Sachsen unterscheidet sich der Soleno nur in Details. Der auf die Bedürfnisse von Pflegediensten ausgerichtete Leichtstromer basiert auf dem 2023 von Ari Motors vorgestellten ...

