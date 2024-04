Im Vorfeld der Auto China hat Honda eine neue Serie an Elektroautos für den chinesischen Markt vorgestellt. Die ersten beiden Modelle Ye P7 und Ye S7 sollen noch in diesem Jahr in den Verkauf gehen. Zudem zeigt Honda auch eine Konzeptstudie. Honda hat die Ye-Serie vorgestellt, eine völlig neue EV-Serie für den chinesischen Markt. Zugleich hat Honda die ersten Modelle eben jener Serie enthüllt, nämlich den Ye P7 und Ye S7. Honda plant, bis 2027 insgesamt ...

