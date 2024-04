Nissan hat ein Update zu seinen Kommerzialisierungsplänen für Feststoffbatterien geliefert. In der im Aufbau befindlichen Pilotanlage in Yokohama will Nissan 2025 erste Feststoffzellen fertigstellen - mit einem Serieneinsatz ist aber erst später zu rechnen. Denn zur anfänglichen Produktionskapazität und dem geplanten Ramp-up in der Pilotanlage machen die Japaner in der Mitteilung keine Angaben. Dafür wird angekündigt, dass ab dem im April 2028 beginnenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...