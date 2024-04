Das Analystenhaus Stifel hat am Mittwoch seine Einschätzung zur Gerresheimer-Aktie erneuert und spricht nun eine klare Kaufempfehlung aus. Die Aktie ist am Vormittag stark gefragt und gehört zu den Spitzenwerten im MDAX.Mit einem ambitionierten Kursziel von 130 Euro setzt Stifel die Messlatte hoch, insbesondere wenn man das bisherige Rekordhoch von nahezu 123 Euro in Betracht zieht. Ein wesentlicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...