(shareribs.com) London 17.04.2024 - Die Ölpreise konsolidieren am Mittwoch, bleiben aber auf einem deutlich höheren Niveau. Analysten von Société Générale und Citi haben ihre Ölpreisprognosen angehoben. In den USA hat das private American Petroleum Institute die neuesten Lagerbestandsdaten veröffentlicht. Demnach sind die Rohölbestände in der vergangenen Woche um 4,09 Millionen Barrel gestiegen. Gleichzeitig ...

